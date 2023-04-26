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Кім Кардаш'ян привела у в'язницю одну з сестер: "Це відкрило їй очі"

26 квітня 2023 13:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кім Кардаш'ян привела у в'язницю одну з сестер: "Це відкрило їй очі"
Американська блогерка та бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже кілька років американська світська левиця та бізнесвумен Кім Кардаш’ян вчиться на юриста. Зірка хоче допомагати звичайним людям, із якими несправедливо обійшлася правова система. На одному з заходів зірка зізналась, чи могла б займатися цією справою все життя та поділилась враженнями від візиту однієї з в’язниць разом із сестрою Хлої. 

Про це повідомляє видання People.

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42-річна Кардаш'ян виступила на саміті TIME100, де відверто розповіла про своє майбутнє в русі реформування кримінального правосуддя. За словами зірки вона може уявити, щоб поставити це на перший план у своїй кар’єрі.

"Я була б так само щаслива, будучи адвокатом на повний робочий день", — відповіла Кім, коли її запитали, чи думала б про життя, не перебуваючи в полі зору камери.

Відвела сестру у в’язницю

Також Кім розповіла, як відвела молодшу сестру Хлої Кардашьян до  каліфорнійської в'язниці. Там вони особисто поспілкувались з ув'язненими. 

Кім і Хлої Кардашьян відвідали каліфорнійську в'язницю, щоб почути досвід в'язнів.

"Це приголомшує, тому що потрібно зробити так багато. Минулого тижня я вперше привела свою сестру Хлої у в’язницю, і це дійсно відкрило для неї очі", — зізналась Кардаш’ян.

Хоча Кім поки що офіційно не стала юристкою, вона висловила сподівання, що її зусилля в реформах стануть "найважливішою роботою її життя".

"Я завжди жартую зі своєю мамою, яка є моєю менеджеркою, мовляв, Кім Кардаш’ян не йде на пенсію, а просто буде адвокатом", — підсумувала зірка. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кім Кардаш'ян та актор Тобі Магвайр віч-на-віч зустрілися зі злочинцями у в'язниці. Також ми розповідали, що Кім Кардаш'ян зніметься в серіалі "Американська історія жахів".

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