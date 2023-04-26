Кім Кардаш'ян привела у в'язницю одну з сестер: "Це відкрило їй очі"

Американська блогерка та бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Вже кілька років американська світська левиця та бізнесвумен Кім Кардаш’ян вчиться на юриста. Зірка хоче допомагати звичайним людям, із якими несправедливо обійшлася правова система. На одному з заходів зірка зізналась, чи могла б займатися цією справою все життя та поділилась враженнями від візиту однієї з в’язниць разом із сестрою Хлої.

Про це повідомляє видання People.

Читайте також:

Кім Кардаш’ян про юриспруденцію

42-річна Кардаш'ян виступила на саміті TIME100, де відверто розповіла про своє майбутнє в русі реформування кримінального правосуддя. За словами зірки вона може уявити, щоб поставити це на перший план у своїй кар’єрі.

"Я була б так само щаслива, будучи адвокатом на повний робочий день", — відповіла Кім, коли її запитали, чи думала б про життя, не перебуваючи в полі зору камери.

Відвела сестру у в’язницю

Також Кім розповіла, як відвела молодшу сестру Хлої Кардашьян до каліфорнійської в'язниці. Там вони особисто поспілкувались з ув'язненими.

Кім і Хлої Кардашьян відвідали каліфорнійську в'язницю, щоб почути досвід в'язнів.

"Це приголомшує, тому що потрібно зробити так багато. Минулого тижня я вперше привела свою сестру Хлої у в’язницю, і це дійсно відкрило для неї очі", — зізналась Кардаш’ян.

Хоча Кім поки що офіційно не стала юристкою, вона висловила сподівання, що її зусилля в реформах стануть "найважливішою роботою її життя".

"Я завжди жартую зі своєю мамою, яка є моєю менеджеркою, мовляв, Кім Кардаш’ян не йде на пенсію, а просто буде адвокатом", — підсумувала зірка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кім Кардаш'ян та актор Тобі Магвайр віч-на-віч зустрілися зі злочинцями у в'язниці. Також ми розповідали, що Кім Кардаш'ян зніметься в серіалі "Американська історія жахів".