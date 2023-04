Кім Кардаш'ян зніметься в серіалі "Американська історія жахів": кого зіграє

Американська світська левиця та бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: google.com

Американська світська левиця та бізнесвумен Кім Кардаш'ян отримала роль у відомому серіалі "Американська історія жахів". Вона з'явиться в 12-му сезоні шоу разом з акторкою Еммою Робертс.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

42-річна Кім підписала контракт на участь у хорор-серіалі, отримавши роль, написану спеціально для неї. Новий сезон від творців шоу Раяна Мерфі та Бреда Фелчак буде повністю створено однією сценаристкою — Геллі Фейффер. Він отримав назву Delicate ("Крихкість").

"Кім — одна з найбільших і найяскравіших телевізійних зірок у світі, і ми дуже раді вітати її в сім'ї "Американської історії жахів". Геллі Фейффер написала веселу, стильну і зрештою страшну роль спеціально для Кім, і цей сезон амбітний і не схожий ні на що з того, що ми колись робили", — розповів Раяан Мерфі.

Мерфі та Кардаш’ян дружать багато років, але запропонувати Кім роль режисер вирішив після її успішного виступу як ведучої на телешоу Saturday Night Live 2021 року. Обговорення співпраці вони розпочали минулого літа і тримали це у найсуворішому секреті. Кім першою опублікувала тизер до нового сезону у своєму Instagram.

На відміну від усіх попередніх частин "Американської історії жахів", матеріал нового сезону вже відомий. Сюжет заснований на романі Даніель Валентайн Delicate Condition ("Тендітний стан"), який вийде в серпні цього року. У книзі розповідається про жінку, яка впевнена, що людина робить все можливе, щоб вона не змогла завагітніти.

