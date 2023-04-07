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Кім Кардашьян показала свій автопарк: таблоїди порахували, скільки вона за нього виклала грошей

7 квітня 2023 17:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Американська світська левиця Кім Кардаш’ян за кермом. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Багато світових знаменитостей мають чималі автопарки у своїх маєтках. Не стала відходити від голлівудських традицій і американська світська левиця Кім Кардаш’ян. Поки вона була за містом, її персонал зробив генеральне прибирання маєтку. А папараці та таблоїди порахували автівки, які придбала Кім. 

Про це повідомляє видання Daily Mail. 

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Розкішний автопарк Кім Кардашьян помітили в її будинку Hidden Hills поблизу Лос-Анджелеса. 42-річна зірка перед тим як полетіти з чотирма дітьми до Японії, дала вказівку своїм працівникам прибрати в маєтку та закінчити ландшафтний дизайн. Ті вивезли з гаража всі автівки Кім Кардаш’ян, а папараці швиденько все сфотографували. 

Автопарк Кім Кардаш'ян. Фото: BackGrid 
Маєток Кім Кардаш'ян. Фото: BackGrid

В колекції Кім — майбах, кадилак, ламборгіні, ролс-ройс та інші автівки. Приблизна сума без урахування перефарбування автомобілів склала понад 2 млн доларів. Авто Кім показали дивовижну послідовність кольорів, оскільки майже всі вони у відтінках срібла або білого. А ось її молодші сестри Кендалл і Кайлі Дженнер більше люблять яскраві кольори.

Кім також віддала перевагу транспортним засобам, яким було лише рік чи два, на відміну від Кендалл, яка колекціонує класичні спортивні автомобілі.

Підрахунки таблоїдів щодо автопарку Кім Кардаш'ян. Фото: BackGrid

Нагадаємо, раніше ми писали, що папараці розлютили Кім Кардаш'ян під час фотосесії в купальнику на пляжі. Також ми писали, що Кайлі Дженнер зізналась, яка з сестер Кардаш'ян їй найрідніша і з якою майже нічого спільного.

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