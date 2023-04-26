Ким Кардашьян привела в тюрьму одну из сестер: "Это открыло ей глаза"
Уже несколько лет американская светская львица и бизнесвумэн Ким Кардашьян учится на юриста. Звезда хочет помогать обычным людям, с которыми несправедливо обошлась правовая система. На одном из мероприятий звезда призналась, могла бы заниматься этим делом всю жизнь и поделилась впечатлениями от визита одной из тюрем вместе с сестрой Хлои.
Об этом сообщает издание People.
Ким Кардашьян о юриспруденции
42-летняя Кардашьян выступила на саммите TIME100, где откровенно рассказала о своем будущем в движении реформирования уголовного правосудия. По словам звезды, она может представить, чтобы поставить это на первый план в своей карьере.
"Я была бы так же счастлива, будучи адвокатом на полный рабочий день", — ответила Ким, когда ее спросили, думала бы о жизни, не находясь в поле зрения камеры.
Отвела сестру в тюрьму
Также Ким рассказала, как отвела младшую сестру Хлои Кардашьян в калифорнийскую тюрьму. Там они лично пообщались с заключенными.
Ким и Хлои Кардашьян посетили калифорнийскую тюрьму, чтобы услышать опыт узников.
"Это ошеломляет, потому что нужно сделать так много. На прошлой неделе я впервые привела свою сестру Хлои в тюрьму, и это действительно открыло для нее глаза", — призналась Кардашьян.
Хотя Ким пока официально не стала юристом, она выразила надежду, что ее усилия в реформах станут "важнейшей работой ее жизни".
"Я всегда шучу со своей мамой, которая является моим менеджером, мол, Ким Кардашьян не уходит на пенсию, а просто будет адвокатом", — подытожила звезда.
Напомним, ранее мы писали, что Ким Кардашьян и актер Тоби Магуайр лицом к лицу встретились с преступниками в тюрьме. Также мы рассказывали, что Ким Кардашьян снимется в сериале "Американская история ужасов".