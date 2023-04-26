Ким Кардашьян привела в тюрьму одну из сестер: "Это открыло ей глаза"

Американская блогерша и бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Уже несколько лет американская светская львица и бизнесвумэн Ким Кардашьян учится на юриста. Звезда хочет помогать обычным людям, с которыми несправедливо обошлась правовая система. На одном из мероприятий звезда призналась, могла бы заниматься этим делом всю жизнь и поделилась впечатлениями от визита одной из тюрем вместе с сестрой Хлои.

Об этом сообщает издание People.

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42-летняя Кардашьян выступила на саммите TIME100, где откровенно рассказала о своем будущем в движении реформирования уголовного правосудия. По словам звезды, она может представить, чтобы поставить это на первый план в своей карьере.

"Я была бы так же счастлива, будучи адвокатом на полный рабочий день", — ответила Ким, когда ее спросили, думала бы о жизни, не находясь в поле зрения камеры.

Отвела сестру в тюрьму

Также Ким рассказала, как отвела младшую сестру Хлои Кардашьян в калифорнийскую тюрьму. Там они лично пообщались с заключенными.

Ким и Хлои Кардашьян посетили калифорнийскую тюрьму, чтобы услышать опыт узников.

"Это ошеломляет, потому что нужно сделать так много. На прошлой неделе я впервые привела свою сестру Хлои в тюрьму, и это действительно открыло для нее глаза", — призналась Кардашьян.

Хотя Ким пока официально не стала юристом, она выразила надежду, что ее усилия в реформах станут "важнейшей работой ее жизни".

"Я всегда шучу со своей мамой, которая является моим менеджером, мол, Ким Кардашьян не уходит на пенсию, а просто будет адвокатом", — подытожила звезда.

Напомним, ранее мы писали, что Ким Кардашьян и актер Тоби Магуайр лицом к лицу встретились с преступниками в тюрьме. Также мы рассказывали, что Ким Кардашьян снимется в сериале "Американская история ужасов".