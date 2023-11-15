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Кім Кардаш'ян у чоловічому одязі прикрасила обкладинку GQ

15 листопада 2023 12:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кім Кардаш'ян у чоловічому одязі прикрасила обкладинку GQ
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: GQ
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Кім Кардаш'ян, яка нещодавно запустила власну лінію чоловічої білизни, стала героїнею нового випуску журналу GQ "Чоловіки року". В інтерв'ю бізнесвумен розповіла, чому навчилася у свого батька Роберта Кардаш'яна та як відповідати на запитання своїх дітей про розлучення з Каньє Вестом.

Про це пише British GQ.

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На обкладинці зірка реаліті-шоу позує в об'єктиві фотографа Джека Бріджланда в піджаку та штанах The Row, сорочці Brioni та з пачкою чіпсів Cheetos у руках. Інтерес до чоловічого одягу у Кім від батька, який помер у 2003 році від раку стравоходу.

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: GQ
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: GQ

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: GQ
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: GQ

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: GQ
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: GQ

Кілька років тому засновниця бренду білизни Skims подала на розлучення з чоловіком Каньє Вестом, і досі намагається допомогти своїм дітям прийняти обставини, що склалися в їх сім'ї.

"Зрештою важливо, щоб діти відчували, що їх люблять і чують. Ви повинні бути чуйними, тому що вони ще діти, і це важко пережити, незалежно від віку. Потрібно бути впевненим у тому, що ви дійдете лише до того рівня, який вони зможуть зрозуміти. Показати вразливу сторону — це нормально. Ніколи не треба переходити на негативний бік", — ділиться Кім.

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: GQ
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: GQ

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: GQ
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: GQ

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: GQ
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: GQ

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: GQ
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: GQ

Найбільше бізнес-леді покладається на свою християнську віру і щодня молиться перед сном разом зі своїми дітьми. "Я, напевно, більш релігійна, ніж багато хто думає", — каже вона.

Діти телезірки читають біблійні історії з тих самих книг, які Роберт читав Кім та її братові та сестрам, коли вони були дітьми.

"Ось як я розпоряджаюся життям. Я дивлюся на все як на уроки. Все відбувається саме так, як має відбуватися, і приводить тебе саме туди, куди потрібно. Навіть якщо на той момент це не має сенсу, це веде. вас до мети", — говорить зірка.

Нагадаємо, Неймар у компанії зіркових спортсменів приміряв білизну від Кім Кардаш'ян.

Раніше мільярдерку Кайлі Дженнер звинуватили у плагіаті її дебютної колекції одягу.

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