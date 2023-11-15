Ким Кардашьян в мужской одежде украсила обложку GQ

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: GQ

Ким Кардашьян, недавно запустившая линию мужского белья, стала героиней нового выпуска журнала GQ "Мужчины года". В интервью бизнесвумен рассказала, чему научилась у своего отца Роберта Кардашьяна и как отвечать на вопросы своих детей о разводе с Канье Уэстом.

Об этом пишет British GQ.

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На обложке звезда реалити-шоу позирует в объективе фотографа Джека Бриджланда в пиджаке и брюках The Row, рубашке Brioni и с пачкой чипсов Cheetos в руках. Интерес к мужской одежде у Ким от отца, умершего в 2003 году от рака пищевода.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: GQ

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: GQ

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: GQ

Несколько лет назад основательница бренда белья Skims подала на развод с мужем Канье Уэстом, и до сих пор пытается помочь своим детям принять сложившиеся в их семье обстоятельства.

"В конце концов, важно, чтобы дети чувствовали, что их любят и слышат. Вы должны быть чуткими, потому что они еще дети, и это трудно пережить, независимо от возраста. Нужно быть уверенным в том, что вы дойдете только до того уровня, который они смогут понять. Показать уязвимую сторону — это нормально. Никогда не нужно переходить на отрицательную сторону", — делится Ким.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: GQ

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: GQ

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: GQ

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: GQ

Больше всего бизнес-леди полагается на свою христианскую веру и каждый день молится перед сном вместе со своими детьми. "Я, наверное, более религиозна, чем многие думают", — говорит она.

Дети телезвезды читают библейские истории из тех же книг, которые Роберт читал Ким и ее брату и сестрам, когда они были детьми.

"Вот как я распоряжаюсь жизнью. Я смотрю на все как на уроки. Все происходит именно так, как должно происходить, и приводит тебя именно туда, куда нужно. Даже если на тот момент это бессмысленно, это ведет вас к цели", — говорит звезда.

Напомним, Неймар в компании звездных спортсменов примерил белье от Ким Кардашьян.

Ранее миллиардершу Кайли Дженнер обвинили в плагиате ее дебютной коллекции одежды.