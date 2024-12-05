Кардашян плагиатит новую жену эксмужчины Веста.

Американская теледива и бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: instagram/kimkardashian

Американская теледива и бизнесвумен Ким Кардашьян шокировала подписчиков необычным нарядом для катания на мотоцикле. Она оделась только в колготы и соблазнительные стринги, как любит появляться на публике новая жена Канье Веста Бьянка Цензори.

Ким выложила фотографии в Instagram.

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Светская львица Ким Кардашьян для катания на мотоцикле надела странный образ. Она выбрала белый полупрозрачный боди, колготки в тон и туфли на шпильке.

Ким Кардашьян. Фото: instagram/kimkardashian

В похожем стиле обожает эпатировать публику молодая архитектор Бьянка Цензори и по совместительству новая жена скандального репера Канье Веста, ранее женатого на Ким.

Ким Кардашьян повторяет за женой Канье Веста. Фото: instagram/kimkardashian

В комментариях подписчики Ким также подметили, что она становится похожа на новую пассию бывшего любимого. Однако точно не известно, кто из этих двух светских львиц начал первым обнажать ягодицы в колготах.

Одета, как новая жена своего бывшего, лол.

Так и кричит "Канье одевает меня".

Кимберли Цензори...

Напомним, Хлои Кардашьян примерила образ кролика Playboy. Также Ким поразила блестящей фотосессией в сексуальном наряде.