Кардашян плагиатит новую жену эксмужчины Веста.

Ким Кардашьян снова украла стиль новой жены Веста
Американская теледива и бизнесвумен Ким Кардашьян шокировала подписчиков необычным нарядом для катания на мотоцикле. Она оделась только в колготы и соблазнительные стринги, как любит появляться на публике новая жена Канье Веста Бьянка Цензори.
Ким выложила фотографии в Instagram.
Кардашьян повторяет за новой женой экс-супруга Канье Веста
Светская львица Ким Кардашьян для катания на мотоцикле надела странный образ. Она выбрала белый полупрозрачный боди, колготки в тон и туфли на шпильке.
В похожем стиле обожает эпатировать публику молодая архитектор Бьянка Цензори и по совместительству новая жена скандального репера Канье Веста, ранее женатого на Ким.
В комментариях подписчики Ким также подметили, что она становится похожа на новую пассию бывшего любимого. Однако точно не известно, кто из этих двух светских львиц начал первым обнажать ягодицы в колготах.
- Одета, как новая жена своего бывшего, лол.
- Так и кричит "Канье одевает меня".
- Кимберли Цензори...
Напомним, Хлои Кардашьян примерила образ кролика Playboy. Также Ким поразила блестящей фотосессией в сексуальном наряде.
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