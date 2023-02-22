Андрій Єрмак закликав світ запровадити санкції проти зіркових путіністів

Російські пропагандисти, співак Філіп Кіркоров та продюсерка Яна Рудковська

Попри рік повномасштабної війни, більшість російських пропагандистів продовжують вільно подорожувати, відпочивати на світових курортах, відвідувати шопінг та радіти життю. Це обурює мільйони українців, в тому числі й керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Одним з приводів для написання колонки стала поява на премії "Ґреммі-2023" пропутінського співака Філіпа Кіркорова. Який вільно пересувався за сценою, знімав на телефон Мадонну та робив десятки селфі.

"У Києві добре знають Кіркорова. У червні 2021 року ми визначили його як "загрозу національній безпеці України" і заборонили в'їзд до нашої країни після того, як він висловився на підтримку анексії Криму росією. Минулого місяця ми додали його до нашого списку російських пропагандистів, на яких поширюються персональні санкції за їх підтримку розпалення війни рф. Адже він просив своїх глядачів встати й аплодувати "героям", тобто російським солдатам, які воюють в Україні. І ось Кіркоров відкрито чепуриться на "Ґреммі", викладає селфі-відео в соціальні мережі. А кількома днями раніше він вечеряв з Енгельберт Гампердінком у Лос-Анджелесі, відвідав Лас-Вегас, щоб подивитись концерт Адель. Як така людина може вільно пересуватися по США? Як він може веселитися в той час, коли так багато українців борються за своє життя?", — написав в колонці Єрмак.

Керівник Офісу президента згадав і те, що попри протести України бренд DIOR запросив на Паризький тиждень моди російську продюсерку Яну Рудковську, на яку Україна раніше наклала санкції. Єрмак закликав країни запровадити більш жорсткі санкції проти російських пропагандистів, адже вони підтримують війну.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на стадіоні "Лужники" у москві пройшов традиційний пропагандистський мітинг-концерт, приурочений дню місцевих "захисників" та диктатору путіну.