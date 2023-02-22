Андрей Ермак призвал мир ввести санкции против звездных путинистов

Российские пропагандисты, певец Филипп Киркоров и продюсер Яна Рудковская

Несмотря на год полномасштабной войны большинство российских пропагандистов продолжают свободно путешествовать, отдыхать на мировых курортах, посещать шопинг и радоваться жизни. Это возмущает миллионы украинцев, в том числе и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Одним из поводов для написания колонки стало появление на премии "Грэмми-2023" пропутинского певца Филиппа Киркорова. Который свободно передвигался за сценой, снимал на телефон Мадонну и делал десятки селфи.

"В Киеве хорошо знают Киркорова. В июне 2021 года мы определили его как "угрозу национальной безопасности Украины" и запретили въезд в нашу страну после того, как он высказался в поддержку аннексии Крыма россией. В прошлом месяце мы добавили его в наш список российских пропагандистов, на которых распространяются персональные санкции за их поддержку разжигания войны рф, ведь он просил своих зрителей встать и аплодировать "героям", то есть российским солдатам, которые воюют в Украине. И вот Киркоров открыто прихорашивается на "Грэмми", выкладывает селфи-видео в социальные сети. А несколькими днями раньше он ужинал с Энгельбертом Гампердинком в Лос-Анджелесе, посетил Лас-Вегас, чтобы посмотреть концерт Адель. Как такой человек может свободно передвигаться по США? Как он может веселиться в то время, когда многие украинцы борются за свою жизнь?", — написал в колонке Ермак.

Руководитель Офиса президента упомянул и то, что, несмотря на протесты Украины, бренд DIOR пригласил на Парижскую неделю моды российского продюсера Яну Рудковскую, на которую Украина ранее наложила санкции. Ермак призвал страны ввести более жесткие санкции против российских пропагандистов, потому что они поддерживают войну.

Напомним, ранее мы писали, что на стадионе "Лужники" в москве прошел традиционный пропагандистский митинг-концерт, приуроченный ко дню местных "защитников" и диктатору путину.