Киевский вокалист требует 500 долларов от артистов за участие в благотворительном концерте

Участник телешоу "Україна має талант" Никита Прилуцкий. Скриншот: Youtube/GotTalentUA

Участник последнего сезона телешоу "Україна має талант" Никита Прилуцкий оказался в эпицентре скандала. Он собирал деньги от артистов, которые потенциально могли бы выступить на благотворительном мероприятии в столице в начале сентября. Это возмутило молодую певицу Zelenooka, которая вела с Никитой переписку.

Соответствующая сториз появилось в ее Instagram.

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Подробности скандала

За возможность спеть несколько авторских, Прилуцкий требовал у артистов 500 долларов. Эти деньги якобы должны были пойти для детей из Бахмута. Предложение от Никиты не понравилось молодой певице. Она опубликовала фрагмент их переписки, где Прилуцкий рассказывает условия участия в так называемом благотворительном концерте и вспоминает фронтмена группы "Воплі Відоплясова", Олега Скрипку.

Реакция Прилуцкого на обнародованное видео

Журналистка издания УНИАН пообщалась с вокалистом, собиравшим деньги с украинских артистов. Сначала он отказывался комментировать скандальную переписку.

"Я не буду вам ничего рассказывать. Я не хочу с вами общаться. Это не тайный ивент, просто я не хочу с вами общаться. Я вас не знаю", — заявил тот.

Впрочем, позже, когда Никита понял, что бежать некуда, сообщил: все это было пранком. Потому что он шоумен, и так пиарится. На детях из Бахмута и благотворительности. Что не слишком укладывается в голове. Прилуцкий стал менять тему разговора.

Переписка журналистки с вокалистом Никитой Прилуцким. Скриншот: УНИАН

Этот скандал только набирает обороты. Очевидно, уже скоро новые подробности расскажут другие артисты, которым участник-неудачник телешоу "Україна має талант" (он не получил три "Да" от судей) предлагал заплатить за свое выступление.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Данилко ответил на обвинения Олега Скрипки.