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Андрій Данилко відповів на звинувачення Олега Скрипки

30 липня 2023 13:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Андрій Данилко відповів на звинувачення Олега Скрипки
Композитор Андрій Данилко. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні композитор Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки виступив на музичному фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі (Латвія). Також артист дав інтерв’ю місцевим журналістам, в якому, зокрема, прокоментував звинувачення фронтмена гурта "Воплі Відоплясова", Олега Скрипки. 

Відео доступне на YouTube-каналі "И Грянул Грэм".

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Відповідь Данилка

У своєму нещодавньому інтерв’ю Скрипка відкрито висловив неприйняття творчості "батька" Вєрки Сердючки. Під час обговорення тривалої дороги артистів з України до Риги, Олег звинуватив Андрія Данилка у виконанні пісень під фонограму.

"Якщо чесно, їм "фанерщикам" і наживо заспівати складно. Нічого складного. Складно сидіти в окопі на передовій. — Ви, судячи з усього, скептично ставитеся до Данилка, до його творчості? — Це російськомовна естрада, як я можу до цього ставитися. Хтось любить кохання, а хтось любить гумових жінок, скажемо так", — заявив напередодні Скрипка.

У своєму інтерв’ю Данилко не став мовчати та звернувся до фронтмена гурта "Воплі Відоплясова".

"Нехай прийде на концерт 16 серпня і подивиться на цього "фанерщика". Розумієте, я дивився це інтерв’ю, і завжди, коли якісь незручні питання, і ви побачите, як в нього одразу вимикався звук, він погано чув, йому це не цікаво. Я хочу, ось якщо мене Олег бачить, сказати: Олеже, тобі вже стільки років. Пора вже бути добрішим", — сказав Данилко. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Данилко з мамою Сердючки замилував фотосесією у соняхах. Також ми розповідали, що Данилко проміняв зірку Вєрки на жовтий капелюх.

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