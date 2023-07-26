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Ані Лорак все ж таки виступила в Туреччині попри супротив місцевих українців

26 липня 2023 07:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ані Лорак все ж таки виступила в Туреччині попри супротив місцевих українців
Співачка Ані Лорак. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Тільки но вчора, 25 липня, соцмережі тріумфували від новини, що Консульство України в Анталії, Посольство України в Туреччині та українська громада зробили все можливе, аби в одному з турецьких готелів скасували виступ одіозної власниці українського громадянства Ані Лорак. Але того ж вечора зрадниця розважала росіян та гостей одного з комплексів в Белеку. 

Відповідні відео з’явились в Instastories готелю, який запросив Лорак. 

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Напередодні, рада директорів холдингу Kilit Hospatality Group, до якого входить мережа готелів Nirvana та концертний зал The Cosmos Theatre, вирішили скасувати концерт Лорак. Працівник Консульства України в Анталії Олександр Воронін запевнив: ноги Кароліни Куєк (справжнє ім’я співачки) не буде поблизу. Втім, вона все ж таки виступила.

Відео з виступу зрадниці з'являються в фан-групах Лорак. Скільки ще заплановано концертів співачки в Туреччині не відомо. На своїх сторінках в соцмережах Лорак мовчить. Вона не опублікувала й нещодавній відпочинок в російському регіоні Татарстан. На концерт зрадниці дипломати поки що ніяк не відреагували. 

Згідно з афішею комплексу, в ньому виступають російські або ж проросійські налаштовані артисти. Лорак приїде ще раз веселити місцеву публіку в середині вересня. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лорак привезла пральну машину біженцям з Донбасу, які живуть під Москвою. Також ми розповідали, що Ані Лорак допомагає окупантам збирати гроші на їхні плани.

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