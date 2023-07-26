Ані Лорак все ж таки виступила в Туреччині попри супротив місцевих українців
Тільки но вчора, 25 липня, соцмережі тріумфували від новини, що Консульство України в Анталії, Посольство України в Туреччині та українська громада зробили все можливе, аби в одному з турецьких готелів скасували виступ одіозної власниці українського громадянства Ані Лорак. Але того ж вечора зрадниця розважала росіян та гостей одного з комплексів в Белеку.
Відповідні відео з’явились в Instastories готелю, який запросив Лорак.
Скандальний виступ "маленької дівчинки"
Напередодні, рада директорів холдингу Kilit Hospatality Group, до якого входить мережа готелів Nirvana та концертний зал The Cosmos Theatre, вирішили скасувати концерт Лорак. Працівник Консульства України в Анталії Олександр Воронін запевнив: ноги Кароліни Куєк (справжнє ім’я співачки) не буде поблизу. Втім, вона все ж таки виступила.
Відео з виступу зрадниці з'являються в фан-групах Лорак. Скільки ще заплановано концертів співачки в Туреччині не відомо. На своїх сторінках в соцмережах Лорак мовчить. Вона не опублікувала й нещодавній відпочинок в російському регіоні Татарстан. На концерт зрадниці дипломати поки що ніяк не відреагували.
Згідно з афішею комплексу, в ньому виступають російські або ж проросійські налаштовані артисти. Лорак приїде ще раз веселити місцеву публіку в середині вересня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Лорак привезла пральну машину біженцям з Донбасу, які живуть під Москвою. Також ми розповідали, що Ані Лорак допомагає окупантам збирати гроші на їхні плани.