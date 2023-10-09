Классная мама: Кайли Дженнер показала, как проводит день с детьми
Миллиардер и бизнесвумен Кайли Дженнер недавно вернулась с парижской недели моды и, очевидно, очень соскучилась по своим детям — 5-летней дочери Сторми и годовалому Эйру. Эти выходные 26-летняя звезда провела с ними.
Как они проводили день Кайли показала в своем Instagram.
Активный отдых
Дети очевидно тоже скучали по своей звездной маме, ведь утро они провели балуясь дома. Маленькая Сторми вместе со своей подружкой залезли на Кайли, не давали ей встать и громко смеялись. Этот момент звезда опубликовала в сторис.
Подруга Сторми – это дочь подружки Кайли Дженнер. Их сыновья-погодки тоже дружат. Все вместе они собрались и отправились в парк развлечений. Там Кайли показала, как они все вместе гуляют.
Также миллиардерша покаталась на детской машинке вместе со своим сыном Эйром.
Кайли Дженнер редко публикует свою личную жизнь, этот день явно был счастливым и особенным для нее.
Напомним, Кайли Дженнер захейтили за удаление публикации об Израиле.
Также мы писали, что Кайли Дженнер взяла своего маленького сына на бизнес-встречу.