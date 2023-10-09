Классная мама: Кайли Дженнер показала, как проводит день с детьми

Кайли Дженнер с сыном Эйром. Фото: instagram.com/kyliejenner

Миллиардер и бизнесвумен Кайли Дженнер недавно вернулась с парижской недели моды и, очевидно, очень соскучилась по своим детям — 5-летней дочери Сторми и годовалому Эйру. Эти выходные 26-летняя звезда провела с ними.

Как они проводили день Кайли показала в своем Instagram.

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Дети очевидно тоже скучали по своей звездной маме, ведь утро они провели балуясь дома. Маленькая Сторми вместе со своей подружкой залезли на Кайли, не давали ей встать и громко смеялись. Этот момент звезда опубликовала в сторис.

Кайли Дженнер дочкой Сторми и ее подружкой. Фото: instagram.com/kyliejenner

Кайли Дженнер дочкой Сторми и ее подружкой. Фото: instagram.com/kyliejenner

Подруга Сторми – это дочь подружки Кайли Дженнер. Их сыновья-погодки тоже дружат. Все вместе они собрались и отправились в парк развлечений. Там Кайли показала, как они все вместе гуляют.

Сын Кайли Дженнер с другом. Фото: instagram.com/kyliejenner

Также миллиардерша покаталась на детской машинке вместе со своим сыном Эйром.

Кайли Дженнер редко публикует свою личную жизнь, этот день явно был счастливым и особенным для нее.

Напомним, Кайли Дженнер захейтили за удаление публикации об Израиле.

Также мы писали, что Кайли Дженнер взяла своего маленького сына на бизнес-встречу.