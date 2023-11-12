Клаудіа Шиффер привітала донько з 19-річчям — архівне фото

Клаудіа Шиффер привітала доньку з 19-річчям — архівне фото
Супермодель Клаудіа Шиффер привітала свою старшу доньку Клементину з Днем народження, дівчинці виповнилося 19 років.
Привітання і архівне фото Шиффер опублікувала в Instagram.
Дівчинка виросла
Клаудіа Шиффер має трьох дітей — 20-річного Каспара, 13-річну Козіму і Клементину, якій щойно виповнилося 19.
Модель опублікувала архівне фото з донькою і зворушливо привітала у публікаціії.
"Клементині сьогодні 19! Продовжуй мислити нестандартно та бути такою щирою, сердечною, турботливою та люблячою дорослою дівчиною, якою ти є", — написала Клаудіа.
Старша донька Шиффер і справді доросла. У своєму Instagram вона публікує багато фото, на яких полюбляє показувати свої принади, як от струнку фігуру і глибоке декольте.
У сторіс Клементина показала, що святкувала день народження піццою з пепероні й бенгальськими вогниками.
Нагадаємо, вперше за п'ять років супермодель Клаудія Шиффер продемонструвала неймовірну фігуру на подіумі.
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