Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Клаудіа Шиффер привітала доньку з 19-річчям — архівне фото arrow

Клаудіа Шиффер привітала доньку з 19-річчям — архівне фото

12 листопада 2023 16:04
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Клаудіа Шиффер привітала донько з 19-річчям — архівне фото
Донька Клаудії Шиффер Клементина. Фото: instagram.com/clementine_vaughn_
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Супермодель Клаудіа Шиффер привітала свою старшу доньку Клементину з Днем народження, дівчинці виповнилося 19 років. 

Привітання і архівне фото Шиффер опублікувала в Instagram

Читайте також:

Дівчинка виросла

Клаудіа Шиффер має трьох дітей — 20-річного Каспара, 13-річну Козіму і Клементину, якій щойно виповнилося 19. 

Модель опублікувала архівне фото з донькою і зворушливо привітала у публікаціії. 

 

"Клементині сьогодні 19! Продовжуй мислити нестандартно та бути такою щирою, сердечною, турботливою та люблячою дорослою дівчиною, якою ти є", — написала Клаудіа. 

Старша донька Шиффер і справді доросла. У своєму Instagram вона публікує багато фото, на яких полюбляє показувати свої принади, як от струнку фігуру і глибоке декольте. 

 

У сторіс Клементина показала, що святкувала день народження піццою з пепероні й бенгальськими вогниками.

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/clementine_vaughn_

Нагадаємо, вперше за п'ять років супермодель Клаудія Шиффер продемонструвала неймовірну фігуру на подіумі.

Також ми писали, що 53-річна Клаудія Шиффер приголомшила супермодельною фігурою у бікіні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини - 80x80

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі