Клаудіа Шиффер привітала донько з 19-річчям — архівне фото

Донька Клаудії Шиффер Клементина. Фото: instagram.com/clementine_vaughn_

Супермодель Клаудіа Шиффер привітала свою старшу доньку Клементину з Днем народження, дівчинці виповнилося 19 років.

Привітання і архівне фото Шиффер опублікувала в Instagram.

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Клаудіа Шиффер має трьох дітей — 20-річного Каспара, 13-річну Козіму і Клементину, якій щойно виповнилося 19.

Модель опублікувала архівне фото з донькою і зворушливо привітала у публікаціії.

"Клементині сьогодні 19! Продовжуй мислити нестандартно та бути такою щирою, сердечною, турботливою та люблячою дорослою дівчиною, якою ти є", — написала Клаудіа.

Старша донька Шиффер і справді доросла. У своєму Instagram вона публікує багато фото, на яких полюбляє показувати свої принади, як от струнку фігуру і глибоке декольте.

У сторіс Клементина показала, що святкувала день народження піццою з пепероні й бенгальськими вогниками.

Скриншот зі сторіс instagram.com/clementine_vaughn_

Нагадаємо, вперше за п'ять років супермодель Клаудія Шиффер продемонструвала неймовірну фігуру на подіумі.

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