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53-річна Клаудія Шиффер приголомшила супермодельною фігурою у бікіні

28 серпня 2023 16:29
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
53-річна Клаудія Шиффер приголомшила супермодельною фігурою у бікіні
Модель Клаудія Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Супермодель Клаудія Шиффер приголомшила серією світлин зі святкування свого дня народження в Греції. Зірка 1990-х років вразила відмінною фізичною формою у купальнику.

Фото Шиффер показала у своєму Instagram.

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53-річна супермодель продемонструвала свою неймовірну фігуру, вдягнувшись у синьо-червоне бікіні з малюнком. Доповнила образ парою білих сонцезахисних окулярів.

Вона також опублікувала знімок, на якому вона позує поруч із кількома золотими кульками з написом "З днем народження" і тортом, який був политий шоколадною глазур’ю та прикрашений свічками та бенгальськими вогнями.

"Святкування в грецькому раю, де є особливий друг, який прийшов привітати мене з днем народження", — прокоментувла фото зірка.

 

У минулому Клаудія говорила про старіння, наполягаючи на тому, що це "природно" старіти, і кажучи, що вона не відчуває "заздрості або ревнощів" до молодших за неї моделей.

"У свій час я отримала багато чудових компліментів. Але потім ви переходите на наступний етап і рухаєтеся далі. Вас не потрібно називати красивою все життя. Це приємний спогад, але потім йде наступне покоління. Для мене це природна річ — не заздрити й не ревнувати. Я не можу придумати нічого гіршого, ніж якби ви сказали: "Є чарівна таблетка, і вона змусить вас знову виглядати на 20", — сказала модель в інтерв'ю Elle UK.

"Я, мабуть, усе ще була б дуже сором’язливою людиною, яка б навіть не уявляла, що зможе подолати це, переживши багато речей. Я, ймовірно, працювала б на тій роботі, де ти можеш бути на задньому плані, у банку чи за лаштунками. Моделінг був моєю терапією. Я навчився спілкуватися", — пригадує Клаудія.

Зірка є матір'ю трьох дітей, яких вона виховує зі своїм чоловіком Меттью Воном, за якого вийшла заміж у 2002 році. У німецької моделі та 52-річного англійського режисера один син — 20-річний Каспар — і дві доньки — 18-річна Клементіна та 12-річна Козіма.

Спочатку пара познайомилася на званій вечері в Лос-Анджелесі, коли Клаудія ще була заручена з фокусником Девідом Копперфілдом. У 2002 році пара обмінялася обітницями на пишному та зірковому весіллі в замку Скібо в Шотландії.

Після весілля у ікони моди 1990-х у 2003 році народилася первісток — син Каспар. Через два роки народилася дочка Клементіна, а через шість років у 2012 році – третя дитина.

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