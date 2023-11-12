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Клаудиа Шиффер поздравила дочь с 19-летием — архивное фото

12 ноября 2023 16:04
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Клаудиа Шиффер поздравила дочь с 19-летием — архивное фото
Дочь Клаудии Шиффер Клементина. Фото: instagram.com/clementine_vaughn_
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Супермодель Клаудиа Шиффер поздравила свою старшую дочь Клементину с Днем рождения, девочке исполнилось 19 лет.

Поздравление и архивное фото Шиффер опубликовала в Instagram.

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Девочка выросла

У Клаудии Шиффер трое детей: 20-летний Каспар, 13-летняя Козима и Клементина, которой только исполнилось 19 лет.

Модель опубликовала архивное фото с дочерью и трогательно поздравила в публикации.

 

"Клементине сегодня 19! Продолжай мыслить нестандартно и быть такой искренней, сердечной, заботливой и любящей взрослой девушкой, которой ты являешься",  написала Клаудиа.

Старшая дочь Шиффер действительно взрослая. В своем Instagram она публикует многие фото, на которых любит показывать свои прелести: стройную фигуру и глубокое декольте.

 

В сторис Клементина показала, что праздновала день рождения пиццей с пепперони и бенгальскими огнями.

 

Скриншот со сторис instagram.com/clementine_vaughn_

Напомним, впервые за пять лет супермодель Клаудия Шиффер продемонстрировала невероятную фигуру на подиуме.

Также мы писали, что 53-летняя Клаудия Шиффер ошеломила супермодельной фигурой в бикини.

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