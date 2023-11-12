Клаудиа Шиффер поздравила дочь с 19-летием — архивное фото

Дочь Клаудии Шиффер Клементина. Фото: instagram.com/clementine_vaughn_

Супермодель Клаудиа Шиффер поздравила свою старшую дочь Клементину с Днем рождения, девочке исполнилось 19 лет.

Поздравление и архивное фото Шиффер опубликовала в Instagram.

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У Клаудии Шиффер трое детей: 20-летний Каспар, 13-летняя Козима и Клементина, которой только исполнилось 19 лет.

Модель опубликовала архивное фото с дочерью и трогательно поздравила в публикации.

"Клементине сегодня 19! Продолжай мыслить нестандартно и быть такой искренней, сердечной, заботливой и любящей взрослой девушкой, которой ты являешься", — написала Клаудиа.

Старшая дочь Шиффер действительно взрослая. В своем Instagram она публикует многие фото, на которых любит показывать свои прелести: стройную фигуру и глубокое декольте.

В сторис Клементина показала, что праздновала день рождения пиццей с пепперони и бенгальскими огнями.

Скриншот со сторис instagram.com/clementine_vaughn_

Напомним, впервые за пять лет супермодель Клаудия Шиффер продемонстрировала невероятную фигуру на подиуме.

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