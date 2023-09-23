Вперше за пять років: супермодель Клаудія Шиффер продемонструвала неймовірну фігуру на подіумі
Модель Клаудія Шиффер у свої 53 роки з'явилася на показі в Мілані, Італія. Красуня вперше за п'ять років вразила шанувальників яскравим дефіле.
Відео з модного показу Шиффер опублікувала у соціальній мережі.
Легендарна супермодель повернулася на подіум
Німецька супермодель сяяла на показі весняної колекції Versace 2024. Зірка виглядала приголомшливо в м’ятно-сірій довгій сукні з шаховим принтом і мереживними деталями. Клаудія додала пару туфель з бантом спереду.
Це велике повернення для Клаудії, оскільки вона не була на подіумі Versace п’ять років. У 2018 році вона прогулялася з Карлою Бруні, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд і Геленою Крістенсен.
Раніше модель поділилася секретами своєї краси:
"Я завжди залишаюся здоровою. Я займаюся спортом і добре сплю. Крім цього, я просто залишаюся собою", — розповіла Клаудія Шиффер.
Шиффер розповіла Vogue про свою колекцію одягу Versace.
"Це міні-спідниці з маленькими светрами та високі чоботи в тон до вашого светра, тож це може бути цілий образ, — каже вона, згадуючи осінню колекцію Versace 1994 року. — Це такий спогад про ранні 1990-ті. Найдивніше те, що сьогодні ти знову можеш це одягнути. Сьогодні це модно".
Раніше 57-річна Сінді Кроуфорд відтворила культову рекламу своєї юності.
Нагадаємо, донька Гайді Клум знялась у сімейній відвертій фотосесії.