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Вперше за пять років: супермодель Клаудія Шиффер продемонструвала неймовірну фігуру на подіумі

23 вересня 2023 16:31
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вперше за пять років: супермодель Клаудія Шиффер продемонструвала неймовірну фігуру на подіумі
Модель Клаудія Шиффер. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Клаудія Шиффер у свої 53 роки з'явилася на показі в Мілані, Італія. Красуня вперше за п'ять років вразила шанувальників яскравим дефіле.

Відео з модного показу Шиффер опублікувала у соціальній мережі.

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Німецька супермодель сяяла на показі весняної колекції Versace 2024. Зірка виглядала приголомшливо в м’ятно-сірій довгій сукні з шаховим принтом і мереживними деталями. Клаудія додала пару туфель з бантом спереду.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Це велике повернення для Клаудії, оскільки вона не була на подіумі Versace п’ять років. У 2018 році вона прогулялася з Карлою Бруні, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд і Геленою Крістенсен.

Раніше модель поділилася секретами своєї краси:

"Я завжди залишаюся здоровою. Я займаюся спортом і добре сплю. Крім цього, я просто залишаюся собою", — розповіла Клаудія Шиффер.

 

Шиффер розповіла Vogue про свою колекцію одягу Versace.

"Це міні-спідниці з маленькими светрами та високі чоботи в тон до вашого светра, тож це може бути цілий образ, — каже вона, згадуючи осінню колекцію Versace 1994 року. — Це такий спогад про ранні 1990-ті. Найдивніше те, що сьогодні ти знову можеш це одягнути. Сьогодні це модно".

Раніше 57-річна Сінді Кроуфорд відтворила культову рекламу своєї юності.

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