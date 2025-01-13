Віталій Кличко запросив на зустріч Олександра Терена і не з'явився — відео

Український громадський діяч і ветеран Олександр "Терен" Будько. Фото: скриншот

Головний "Холостяк" країни та ветеран російсько-української війни Олександр "Терен" Будько розповів прикру ситуацію з мером Києва Віталієм Кличком. Посадовець запросив його на зустріч, а сам не прийшов.

Історію ветеран розповів журналістам bihus.info.

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Олександр Терен розповів, що столичний мер Віталій Кличко покликав його на зустріч. Мовляв, обговорити, як покращити місто під потреби ветеранів. Однак, все сталось не так, як гадалось.

"Я прийшов до нього на зустріч, але був не він. Була заступниця, а він сидів десь в кабінеті поруч. Дуже дивно. Я думав, що його просто немає, але потім виявилось, що він є. А тоді такий: "Так, а що я тут роблю з вами, якщо мене запросив мер на зустріч?" — розповів Терен.

Ветеран Олександр "Терен" Будько. Фото: скриншот

Ветеран не ображається, але не зрозумів такого ставлення. Водночас він наполягає на тому, що з владою треба спілкуватись. Якщо кожен буде докладати зусиль до покращення країни, то результат буде швидким.

"Я, чесно, за діалог з владою. Як з місцевою, так з все українською. Треба налаштовувати, треба змінювати цей погляд, ніби влада — "червоний прапорець". Тому ми запропонували, де ми можемо допомогти, де включитися, щоб місто стало кращим. Ми собі щось понакреслювали спільні плани. Але поки що ви бачите, я не в мерії", — висловився ветеран.

Нагадаємо, кохана дівчина Олександра Терена виправдалась після хвилі хейту. Також ветеран висловив свою позицію щодо "хейту російськомовних" українців.