Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Кличко пригласил Терена на встречу и не пришел — что произошло arrow

Кличко пригласил Терена на встречу и не пришел — что произошло

13 января 2025 06:30
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Виталий Кличко пригласил на встречу Александра Терена и не явился — видео
Украинский общественный деятель и ветеран Александр "Терен" Будько. Фото: скриншот
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Главный "Холостяк" страны и ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько рассказал досадную ситуацию с мэром Киева Виталием Кличко. Чиновник пригласил его на встречу, а сам не пришел.

Историю ветеран рассказал журналистам bihus.info. 

Читайте также:

Терен шокировал историей о Виталии Кличко

Александр Терен рассказал, что столичный мэр Виталий Кличко позвал его на встречу. Мол, обсудить, как улучшить город под нужды ветеранов. Однако, все произошло не так, как предполагалось.

"Я пришел к нему на встречу, но был не он. Была заместительница, а он сидел где-то в кабинете рядом. Очень странно. Я думал, что его просто нет, но потом оказалось, что он есть. А тогда такой: "Да, а что я здесь делаю с вами, если меня пригласил мэр на встречу?" — рассказал Терен.

Ветеран Александр "Терен" Будько
Ветеран Александр "Терен" Будько. Фото: скриншот

Ветеран не обижается, но не понял такого отношения. В то же время он настаивает на том, что с властью надо общаться. Если каждый будет прилагать усилия к улучшению страны, то результат будет быстрым.

"Я, честно, за диалог с властью. Как с местной, так со все украинской. Надо настраивать, надо менять этот взгляд, будто власть — "красный флажок". Поэтому мы предложили, где мы можем помочь, где включиться, чтобы город стал лучше. Мы себе что-то начертили совместные планы. Но пока что вы видите, я не в мэрии", — высказался ветеран.

Напомним, любимая девушка Александра Терена оправдалась после волны хейта. Также ветеран высказал свою позицию относительно "хейта русскоязычных" украинцев.

Виталий Кличко Киев шоу Холостяк ветераны Александр "Терен" Будько

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:06 ВСУ впервые могут иметь больше танков, чем армия РФ, — Forbes

07:01 У клиентов ПриватБанка новые проблемы — какие переводы блокируют

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

06:33 Наследство в 2025 году — как узнать, оставили ли вам имущество

06:30 Здесь можно заработать — какая культура прибавляет в 2025 году

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:25 Морозы до -10 °С — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

06:23 Украинский боец после потери ноги — история восстановления

06:10 Некоторых украинцев лишат пенсий в 2025 году — кто в списке

06:01 єОселя в 2024 году — сколько семей получили жилье

05:52 Шольц не блокировал новую помощь Украине, заявил Писториус

07:06 ВСУ впервые могут иметь больше танков, чем армия РФ, — Forbes

07:01 У клиентов ПриватБанка новые проблемы — какие переводы блокируют

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

06:33 Наследство в 2025 году — как узнать, оставили ли вам имущество

06:30 Здесь можно заработать — какая культура прибавляет в 2025 году

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:25 Морозы до -10 °С — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

06:23 Украинский боец после потери ноги — история восстановления

06:10 Некоторых украинцев лишат пенсий в 2025 году — кто в списке

06:01 єОселя в 2024 году — сколько семей получили жилье

05:52 Шольц не блокировал новую помощь Украине, заявил Писториус

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

Text

20:59 Гончаренко назвал главную проблему мобилизации — и это не ТЦК

11 января 2025
Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году