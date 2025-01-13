Виталий Кличко пригласил на встречу Александра Терена и не явился — видео

Украинский общественный деятель и ветеран Александр "Терен" Будько. Фото: скриншот

Главный "Холостяк" страны и ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько рассказал досадную ситуацию с мэром Киева Виталием Кличко. Чиновник пригласил его на встречу, а сам не пришел.

Историю ветеран рассказал журналистам bihus.info.

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Александр Терен рассказал, что столичный мэр Виталий Кличко позвал его на встречу. Мол, обсудить, как улучшить город под нужды ветеранов. Однако, все произошло не так, как предполагалось.

"Я пришел к нему на встречу, но был не он. Была заместительница, а он сидел где-то в кабинете рядом. Очень странно. Я думал, что его просто нет, но потом оказалось, что он есть. А тогда такой: "Да, а что я здесь делаю с вами, если меня пригласил мэр на встречу?" — рассказал Терен.

Ветеран Александр "Терен" Будько. Фото: скриншот

Ветеран не обижается, но не понял такого отношения. В то же время он настаивает на том, что с властью надо общаться. Если каждый будет прилагать усилия к улучшению страны, то результат будет быстрым.

"Я, честно, за диалог с властью. Как с местной, так со все украинской. Надо настраивать, надо менять этот взгляд, будто власть — "красный флажок". Поэтому мы предложили, где мы можем помочь, где включиться, чтобы город стал лучше. Мы себе что-то начертили совместные планы. Но пока что вы видите, я не в мэрии", — высказался ветеран.

Напомним, любимая девушка Александра Терена оправдалась после волны хейта. Также ветеран высказал свою позицию относительно "хейта русскоязычных" украинцев.