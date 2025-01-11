Інна Бєлєнь відповіла на хейт після скандалу з російською мовою - фото

Інна Бєлєнь. Фото: instagram.com/innka_belen

Переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" прокоментувала мовний скандал, який розгорівся у мережі після її нещодавнього інтерв'ю. Обраниця ветерана Олексанра Терена запевняє, що її слова мали зовсім інший сенс.

Про це волонтерка заявила в своєму Instagram.

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Після того, як Олександр Терен емоційно відреагував на заяви своєї дівчини про те, що вона не розуміє людей, як "гонять" на російськомовних, Інна сама вийшла на зв'язок із підписниками.

На своїй сторінці обраниця ветерана заявила, що її слова були неправильно трактовані публікою та вона мала на увазі зовсім інше.

"Сьогодні я побачила, як легко можна перекрутити чиїсь

слова й створити хвилю агресії. Те, що я намагалася донести, було спотворено, і тепер це стало підставою для несправедливих нападів. Я завжди виступаю за українську мову та підтримую її розвиток. Проте будь-які ідеї, навіть правильні, не мають

впроваджуватись через осуд чи примус. Перекручування моїх слів боляче вразило мене, але я дякую тим, хто розуміє", — написала Бєлєнь.

Інна Бєлєнь висловилася після скандалу з мовою. Фото: instagram.com/innka_belen

Дівчина навіть порівняла ситуацію із російським ІПСО (інформаційно-психологічна операція), яким ворог намагається розділити українське населення.

"Захищала населення, яке ще переходить на українську мову, а читаю як підтримують Сашу, якого ніхто і не ображав. Ось, що реально "не на часі" так це сварки, які понеслися після цього.

Нам потрібні люди, які вміють об'єднувати, ср*чів і так достатньо. А це спрацювало як ІПСО росії 2014-2015, коли спеціально розколювали Схід і Захід. Свої своїх же цього разу, цікаво", — висловилася Інна.

Інна Бєлєнь відповіла на хейт після слів про мову. Фото: instagram.com/innka_belen

Нагадаємо, раніше Інна Бєлєнь відреагувала на критику її зовнішнього вигляду.

Також переможниця "Холостяка" заговорила про весілля з Тереном.