Клопотенко не зміг влаштувати "скасування" популярного продукту: якого саме

Шеф-кухар Євген Клопотенко. Фото: Instagram/klopotenko

Зірковий шеф-кухар, Євген Клопотенко, який нещодавно годував борщем в англійському Ліверпулі гостей конкурсу "Євробачення-2023", хотів влаштувати "скасування" одному з популярних серед українців продукту.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

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Євген зізнався, що хотів влаштувати грандіозну кампанію зі скасування шпротів. Цей продукт асоціюється в шеф-кухаря з бутербродами.

"Грінка розкисла під шаром майонезу, а майонез розтанув, бо ця невинна грінка була колись гарячою… Це мерзота. Той обвітрений шпрот — як вишенька на торті зі смаком радянщини.Я почав збирати аргументи, чого вам не треба їсти ці шпроти. І не знайшов. Взагалі (раптом ви не знали), шпроти — норм такий підвид риби, схожий на тюльку та анчоус. В цілому вони ок тема, якщо якісні. Після цієї інформації я трішки попустився і у мене породилася дискусія в середині", — розповів підписникам Клопотенко.

Євген підсумував, що їстиме шпроти, але не в якості інгредієнта в бутерброді. Зірковий шеф-кухар збирається робити з консервованими морепродуктами інші страви, які Клопотенко назвав у своєму пості "нормальними".

Шпроти на хлібі з зеленню та лимоном. Фото: Pixabay

Нагадаємо, раніше ми писали, чим годують політиків та знаменитостей в Укрзалізниці. Також ми розповідали про бюджетний рецепт улюбленої закуски Єлизавети II.