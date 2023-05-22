Клопотенко не смог устроить "отмену" популярного продукта: какого именно

Шеф-повар Евгений Клопотенко. Фото: Instagram/klopotenko

Звездный шеф-повар Евгений Клопотенко, недавно кормивший борщом в английском Ливерпуле гостей конкурса "Евровидение-2023", хотел устроить "отмену" одному из популярных среди украинцев продукта.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

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Евгений признался, что хотел устроить грандиозную кампанию по отмене шпротов. Этот продукт ассоциируется у шеф-повара с бутербродами.

"Гренка раскисла под слоем майонеза, а майонез растаял, потому что эта невинная гренка была когда-то горячей… Это мерзость. Тот обветренный шпрот — как вишенка на торте со вкусом советщины. Я начал собирать аргументы, почему вам не нужно есть эти шпроты. И не нашел. Вообще (вдруг вы не знали), шпроты — норм такой подвид рыбы, похожий на тюльку и анчоус. В целом они ок тема, если качественные. После этой информации я немного попустился и у меня родилась дискуссия внутри", — рассказал подписчикам Клопотенко.

Евгений подытожил, что будет есть шпроты, но не в качестве ингредиента в бутерброде. Звездный шеф-повар собирается делать с консервированными морепродуктами другие блюда, которые Клопотенко назвал в своем посте "нормальными".

Шпроты на хлебе с зеленью и лимоном. Фото: Pixabay

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