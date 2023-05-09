Євген Клопотенко годує борщем зірок та фанатів "Євробачення" у Ліверпулі

Шеф-кухар Євген Клопотенко. Фото: Instagram/klopotenko

В англійському Ліверпулі зараз перебувають не тільки 37 делегацій з різних країн світу, а й десятки тисяч шанувальників конкурсу "Євробачення". Багато хто з них приходить в Eurovision Village (Містечко Євробачення), аби послухати артистів та відвідати різні локації. Одна з них — ресторація просто неба шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Її він показав у своїх Instastories.

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Борщ від Клопотенка

У фуд-зоні Eurovision Village відомий шеф-кухар та його команда годують британців та туристів борщем. Попри дощову погоду в Ліверпулі, біля ресторації Клопотенка чимала черга.

Черга біля ресторації Євгена Клопотенка в Ліверпулі. Скриншот: Instastories/klopotenko

Персонал ресторації Євгена Клопотенка в Ліверпулі. Скриншот: Instastories/klopotenko

Перед виступом в центрі Ліверпуля, до Клопотенка завітав фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Він особисто спробував борщ за відомим рецептом Євгена.

"Важко встояти, коли поруч Клопотенко і справжній смачний український борщ", — написав Тарас.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дизайнер Андре Тан та Євген Клопотенко випустили унікальну колекцію одягу, присвячену борщу. Також ми розповідали, що TVORCHI, "Антитіла", Go_A, alyona alyona та Jerry Heil виступили в Eurovision Village у Ліверпулі.