Що Клопотенко думає про Радянський Союз — не стримав емоцій

Український шеф-кухар Євген Клопотенко на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український шеф-кухар Євген Клопотенко записав досить незвичайне відео посеред вулиці. На кадрах чоловік сидить на стільці та розповідає про радянські часи, українізацію та інші важливі речі, про які зараз активно говорять люди навколо.

Відповідним відео Євген Клопотенко поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Думка про радянські часи

Кухар і ведучий висловився про деяких письменників, які є символами Радянського Союзу. За словами Євгена Клопотенка, їх потрібно сховати якнайдалі від українців.

"Пішов він у ср*ку! Я про нього нічого говорити не хочу. Досить! Його для мене немає! Я вважаю, що багато письменників мені, особисто, нічого не зробили, але вони є символами Радянського Союзу, і на даному етапі їх треба прибрати з наших очей і сховати в якомусь місці. Задача нашого покоління — це зберегти і законсервувати все те, що було під час Радянського Союзу, бо це частина нашої історії", — зазначив Євген Клопотенко.

Ведучий Євген Клопотенко під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також чоловік розповів про те, що потрібно сьогодні робити всьому українському народу. Крім того, Клопотенко пояснив, завдяки чому росіянам не вдалося отримати підтримки за свої дії в Україні.

"Ми не можемо зробити так, щоб всі від цього відмовилися, але треба зробити стільки українського контенту, щоб в тебе був вибір. Людям має бути соромно за те, що вони плекають радянське. Це заслуга тих людей, які кричали: "Ми абсолютно різні, ми не один народ, у нас є своя культура". Саме завдяки цьому Росія не пройшла далі і не отримала підтримки на територіях, де вона очікувала отримати", — також додав український шеф-кухар.

Думка Євгена Клопотенка про Радянський Союз. Фото: скриншот з Instagram

Думка про Світлану Лободу

Нещодавно український ведучий висловлювався про співачку Світлану Лободу. Зокрема, Євген Клопотенко пояснював, що потрібно зробити артистці, щоб реабілітуватися перед українцями за життя в Росії.

"Нехай Лобода вийде і скаже, що "Путін л*х, і пішло все в ж*пу. Я — українка. Всі російські пісні, до побачення. Я була д*репою, нічого не розуміла, вибачте мені, що була т*порила. Тепер я хочу, щоб ви прийняли мене назад, тому що я зрозуміла, що таке Україна"", — зазначив Євген Клопотенко.

Нагадаємо, ми писали про те, що шеф-кухар Євген Клопотенко пояснив, як покращити рівень володіння українською мовою.

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