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Клопотенко резко высказался о Советском Союзе: "Пошел он в ср*ку!"

12 октября 2023 13:52
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Что Клопотенко думает о Советском Союзе — не сдержал эмоций
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко записал довольно необычное видео посреди улицы. На кадрах мужчина сидит на стуле и рассказывает о советских временах, украинизации и других важных вещах, о которых сейчас активно говорят люди вокруг.

Соответствующим видео Евгений Клопотенко поделился на своей странице в Instagram.

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Мнение о советских временах

Повар и ведущий высказался о некоторых писателях, которые являются символами Советского Союза. По словам Евгения Клопотенко, их нужно спрятать подальше от украинцев.

"Пошел он в ср*ку! Я о нем ничего говорить не хочу. Хватит! Его для меня нет! Я считаю, что многие писатели мне, лично, ничего не сделали, но они являются символами Советского Союза, и на данном этапе их надо убрать с наших глаз и спрятать в каком-то месте. Задача нашего поколения — это сохранить и законсервировать все то, что было во время Советского Союза, потому что это часть нашей истории", — отметил Евгений Клопотенко.

Евгений Клопотенко
Ведущий Евгений Клопотенко во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также мужчина рассказал о том, что нужно сегодня делать всему украинскому народу. Кроме того, Клопотенко объяснил, благодаря чему россиянам не удалось получить поддержку за свои действия в Украине.

"Мы не можем сделать так, чтобы все от этого отказались, но нужно сделать столько украинского контента, чтобы у тебя был выбор. Людям должно быть стыдно за то, что они лелеят советское. Это заслуга тех людей, которые кричали: "Мы совершенно разные, мы не один народ, у нас есть своя культура". Именно благодаря этому Россия не прошла дальше и не получила поддержки на территориях, где она ожидала получить", — добавил украинский шеф-повар.

Публикация со страницы Евгения Клопотенко
Мнение Евгения Клопотенко о Советском Союзе. Фото: скриншот из Instagram

Мнение о Светлане Лободе

Недавно украинский ведущий высказывался о певице Светлане Лободе. В частности, Евгений Клопотенко объяснял, что нужно сделать артистке, чтобы реабилитироваться перед украинцами за жизнь в России.

"Пусть Лобода выйдет и скажет, что "Путин л*х, и пошло все в ж*пу. Я — украинка. Все русские песни, до свидания. Я была д*рой, ничего не понимала, простите меня, что была т*порылой. Теперь я хочу, чтобы вы приняли меня обратно, потому что я поняла, что такое Украина", — отметил Евгений Клопотенко.

Напомним, мы писали о том, что шеф-повар Евгений Клопотенко объяснил, как улучшить уровень владения украинским языком.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский повар Евгений Клопотенко объяснил, когда он стал собой.

Также мы сообщали о том, что ведущий Евгений Клопотенко высказался о школьном меню.

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