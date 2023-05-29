Княгиня Монако кардинально змінила імідж

Княгиня Монако Шарлен. Фото: instagram.com/hshprincesscharlene/

Княгиня Монако Шарлен з'явилася на Гран-прі "Формули-1" у Монте-Карло. Монарша особа вразила новим кольором волосся.

Про це пише Daily Mail.

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Зміни у зачісці — зміни у житті

Княгиня Шарлен кардинально змінила колір волосся: пофарбувалася у каштановий відтінок. Шарлен прийшла на спортивний захід разом із чоловіком, князем Монако Альбером II. Востаннє княгиня з'являлася на публіці на прийомі до Букінгемського палацу під час коронації короля Великобританії Карла III.

Весною з'явилися чутки, що шлюб княгині та її чоловіка тріщить по швах. До речі, у минулому Шарлен змінювала зачіску кілька разів на хвилі чуток про невірність чоловіка. Так, у 2020 княгиня поголилася налисо. Тоді, на думку експертів, це сигналізувало про те, що Шарлен почувається самотньо і висловлює свій протест.

"Шарлен все одно, що думають про неї. Їй потрібно трохи більше уваги", — прокоментувала зміни у зовнішності княгині психолог доктор Бекі Спелман.

Схожої думки дотримується і королівський експерт Нігел Крауторн.

"Коли монарші особи так кардинально змінюють образ, це говорить і про кардинальні зміни в їхньому житті", — упевнений фахівець.

У березні французьке видання ROYAUTÉ писало, що князь і княгиня на межі розлучення. Палац спростував ці чутки.

Раніше принцеса Шарлен вирушила до Мілану сама і без обручки.

Шарлен та Альбер одружилися у 2011 році. Говорили, що Шарлен хотіла скасувати весілля в останній момент.

Раніше принцеса Уельська Кейт Міддлтон зустрілась з британськими школярами. Діти мимохіть попросили дружину принца Вільяма порушити протокол.

Нагадаємо, вишуканий набір ювелірних виробів, виготовлений для принцеси Діани — комплект "Лебедине озеро", продадуть наступного місяця на аукціоні. Цей коштовний набір, як вважається, принцесі подарував Доді Аль-Файєд. Протягом тривалого часу коштовностями Діани володіла одна українська родина.