Княгиня Монако кардинально сменила имидж

Княгиня Монако Шарлен. Фото: instagram.com/hshprincesscharlene/

Княгиня Монако Шарлен появилась на Гран-при "Формулы-1" в Монте-Карло. Монаршая особа поразила новым цветом волосы.

Об этом пишет Daily Mail .

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Изменения в прическе – изменения в жизни

Княгиня Шарлен кардинально изменила цвет волос: покрасилась в каштановый оттенок. Шарлен пришла на спортивное мероприятие вместе с мужем, князем Монако Альбером II. В последний раз княгиня появлялась на публике на приеме в Букингемский дворец во время коронации короля Великобритании Карла III.

Весной появились слухи, что брак княгини и ее мужа трещит по швам. Кстати, в прошлом Шарлен меняла прическу несколько раз на волне слухов о неверности мужа. Так, в 2020 году княгиня побрилась налысо. Тогда, по мнению экспертов, это сигнализировало о том, что Шарлен чувствует себя одиноко и выражает свой протест.

"Шарлен все равно, что думают о ней. Ей нужно немного больше внимания", — прокомментировала изменения во внешности княгини психолог доктор Беки Спелман.

Похожего мнения придерживается и королевский эксперт Нигел Крауторн.

"Когда монаршие особы так кардинально меняют образ, это говорит и о кардинальных изменениях в их жизни", — уверен специалист.

В марте французское издание ROYAUTÉ писало, что князь и княгиня на грани развода. Дворец опроверг эти слухи.

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