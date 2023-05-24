Кейт Мідллтон попросили порушити протокол: що вона зробила

Принцеса Уельська. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон нещодавно зустрілась з британськими школярами. Діти мимоволі попросили дружину принца Вільяма порушити протокол.

Про це пише видання People.

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Кейт Міддлтон днями побувала на Chelsea Flower Show у Лондоні. На зустріч з принцесою прийшли 100 дітлахів з різних шкіл. Кейт Міддлтон невимушено спілкувалася зі школярами. Одна з дівчат попросила її дати автограф, що суперечить протоколу.

Кейт Міддлтон не дає автографів. Фото: Reuters

"Я не можу, — відповіла дружина принца Вільяма, — але я можу намалювати малюнок. Моє ім'я Кетрін. Мені не можна давати автограф, це одне з правил".

Згідно з Daily Express члени королівської родини не мають права давати автографи через ризик підробки їхньго підпису, але вони можуть робити з усіма бажаючими селфі.

Також під час зустрічі зі школярами Кейт розповіла, що її молодший син Луї теж займається садівництвом.

На запитання дітей, чи подобається їй бути членом королівської родини, вона відповіла:

"Це важка робота, але найприємніше в ній, це зустрічатися з такими дітьми як ви", — сказала принцеса Уельська.

Кейт Міддлтон зізнался, що її молодший полюбляє садівництво. Фото: Reuters

Нагадаємо, принцеса Уельська долучилася до пісенного конкурсу "Євробачення-2023" з української сторони, чим зробила сюрприз для глядачів. Так, вона знялася у кліпі українського гурту Kalush Orchestra для відкриття пісенного конкурсу.

Раніше стало відомо, що вишуканий набір ювелірних виробів, виготовлений для принцеси Діани — комплект "Лебедине озеро", продадуть наступного місяця на аукціоні. Цей коштовний набір, як вважається, принцесі подарував Доді Аль-Файєд. Протягом тривалого часу коштовностями Діани володіла одна українська родина.