Кохана Роберта Паттінсона більше не приховує свою вагітність

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотерхаус. Фото: instagram.com/gr8images/

Модель та акторка Сьюкі Вотерхаус підтвердила чутки про вагітність: співачка вийшла на сцену на фестивалі Corona Capital у Мехіко. Зірка заспівала в блискучій тісній сукні, яка підкреслила живіт, що округлився.

Про це пише Daily Mail.

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Кадри з виступу моделі з'явилося у соцмережах. Сьюкі обрала іронічний спосіб оголосити про свою вагітність.

"Я подумала, що одягну сьогодні щось блискуче, щоб відволікти вас від чогось ще, що в мене відбувається. Не впевнена, чи спрацювало", — сказала зі сцени Сьюкі, її слова викликали гучні оплески.

Чутки про вагітність 31-річної співачки та актриси з'явилися ще наприкінці жовтня, коли вона з'явилася на вечорі GO Gala у Лос-Анджелесі: у Сьюкі був помітний живіт. Це буде перша дитина для неї та її коханого Роберта Паттінсона.

Сьюкі Вотерхаус та Роберт Паттінсон зустрічаються з 2018 року. Довгий час вони приховували свої стосунки, хоча їх неодноразово знімали разом, проте наприкінці минулого року спільно вийшли у світ. Нещодавно Сьюкі також поділилася, що вони давно живуть разом і розповіла, що їй комфортно у стосунках з актором після кількох невдалих романів.

Нагадаємо, виконавиця вірусного треку про гопак от-от народить.

Раніше Ксенія Мішина розповіла, що змусило її піти від коханого під час вагітності.