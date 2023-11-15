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Виконавиця вірусного треку про гопак от-от народить — вже вирушила у пологовий

15 листопада 2023 13:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Виконавиця вірусного треку про гопак от-от народить — вже вирушила у пологовий
Співачка Юлія Лущинська. Фото: instagram.com/julia_lushchinska/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Вагітна співачка Юлія Лущинська, яка здобула популярність у соціальних мережах завдяки вірусному треку "Гопак", заінтригувала підписників. Зірка поділилася фото по дорозі до пологового.

Про це стало відомо з Instagram співачки.

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Нещодавно Юлія Лущинська повідомила своїм шанувальникам, що вона скоро стане мамою. На фото, яким поділилася артистка, вона позує в авто: "У пологовий", підписала зірка лаконічно знімок.

 

Співачка Юлія Лущинська. Фото: instagram.com/julia_lushchinska/
Співачка Юлія Лущинська. Фото: instagram.com/julia_lushchinska/

Зірка не розкривала стать дитини, як і особу батька. За словами співачки, дитина бажана та запланована, а чоловік для неї велика підтримка.

"Хоча я сильна, самодостатня, матеріально себе і дитину можу забезпечувати і таке інше. Але я вважаю, що чоловік вкладається так само, як і я, і переживає не меньше, піклування та турбота — це такі важливі речі, особливо під час вагітності", — говорить співачка.

Зірка розповіла, що раніше була дуже сильно зайнята роботою, і не потребувала багато уваги.

"Здається, що тоді не вистачало моєї уваги йому, бо заходи, зйомки, гастролі, то не про жінку вдома, але зараз мені з кожним днем хочеться більше тепла і ласки, ніжностей, мені ні кого, не хочеться бачити, окрім нього, хочеться більше уваги, але я розумію, що він працює, що йому треба розвиватись, що його життя не може зійтись тільки на мені, тому відпускаю його, з розумінням відношусь до його зайнятості, але я стараюсь і себе займати, щоб не пилити мозок, але і він все розуміє і старається", — поділилася Юлія.

 

Співачка Юлія Лущинська з чоловіком. Фото: instagram.com/julia_lushchinska/
Співачка Юлія Лущинська з чоловіком. Фото: instagram.com/julia_lushchinska/

Також жінка сказала, що дуже сильно ревнує коханого, хоча такого раніше не було. Артистка зізналася, що набрала за вагітність 10 кілограмів, також має розтяжки, але, впевнена, що для чоловіка вона така ж чудова. Юлія сказала, що намагаєтсья бути красивою, стильною та веселою, не забувати, що вона жінка.

Цієї весни у соцмережах завірусилось відео зі співачкою Юлією Лущинською. Жінка виконала композицію "Гопак" перед блогером Дмитром Гордоном. Зовнішній вигляд молодої артистки і текст пісні обурили українців.

Нагадаємо, зірка "Сутінків" Роберт Паттінсон вперше стане батьком.

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