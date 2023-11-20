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Возлюбленная Роберта Паттинсона больше не скрывает свою беременность

20 ноября 2023 10:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Возлюбленная Роберта Паттинсона больше не скрывает свою беременность
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус. Фото: instagram.com/gr8images/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель и актриса Сьюки Уотерхаус подтвердила слухи о беременности: певица вышла на сцену на фестивале Corona Capital в Мехико. Звезда спела в блестящем тесном платье, которое подчеркнуло округлившийся живот.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кадры с выступления модели появились в соцсетях. Сьюки выбрала иронический способ о своей беременности.

"Я подумала, что надену сегодня что-то блестящее, чтобы отвлечь вас от чего-то еще, что у меня происходит. Не уверена, сработало ли", — сказала со сцены Сьюки, ее слова вызвали громкие аплодисменты.

 

Слухи о беременности 31-летней певицы и актрисы появились в конце октября, когда она появилась на вечере GO Gala в Лос-Анджелесе: у Сьюки был заметен живот. Это будет первый ребенок для нее и его возлюбленного Роберта Паттинсона.

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон встречаются с 2018 года. Долгое время они скрывали свои отношения, хотя их неоднократно снимали вместе, однако в конце прошлого года вместе вышли в свет. Недавно Сьюки также поделилась, что они давно живут вместе, и рассказала, что ей комфортно в отношениях с актером после нескольких неудачных романов.

Напомним, исполнительница вирусного трека о гопаке вот-вот родит.

Ранее Ксения Мишина рассказала, что заставило ее уйти от любимого во время беременности.

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