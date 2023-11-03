Зірка "Сутінків" Роберт Паттінсон вперше стане батьком — ЗМІ

Актор Робберт Паттінсон. Фото: Reuters

Актор Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотерхаус вперше стануть батьками. Пара зустрічається вже п'ять років і час від часу підігріває чутки про свої заручини.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Наречену актора запідозрили у вагітності ще наприкінці жовтня, коли вони з'явилися на вечорі GO Gala у Лос-Анджелесі. На нових фотографія Сьюкі Вотерхаус під час прогулянки демонструє чималенький животик.

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотерхаус. Фото: Splashnews.com

Модель Сьюкі Вотерхаус. Фото: Splashnews.com

Сьюкі Вотерхаус та Роберт Паттінсон зустрічаються з 2018 року. Довгий час закохані приховували свої стосунки, не з'являлися на публіці разом та відмовлялися говорити один про одного в інтерв'ю. А наприкінці минулого року пара вперше разом з'явилася на публіці.

У недавньому інтерв'ю Сьюкі Вотерхаус розповідала про стосунки з Паттінсоном і про те, як їм вдається спільне проживанн.

"Мені дуже пощастило, тому що він терпимо ставиться до безладдя і хаосу. Він ніколи нічого про це не говорить. Він начебто думає, що це чарівно. Тож мені в цьому дуже пощастило", — сказала Вотерхаус.

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