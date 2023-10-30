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Колеги Метью Перрі по серіалу "Друзі" вважають, що він потонув через свої медикаменти — Daily Mail

30 жовтня 2023 10:53
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Колеги Метью Перрі по серіалу "Друзі" вважають, що він потонув через свої медикаменти — Daily Mail
Метью Перрі, Дженніфер Еністон, Девід Швіммер, Кортні Кокс, Метт Леблан і Ліза Кудроу. Фото: NBC
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Вчора помер зірка серіалу "Друзі" Метью Перрі, який запам'ятався прихильникам роллю кумедного Чендлера Бінга. Його колеги по серіалу, які також зіграли головні ролі, і досі публічно не прокоментували смерть Перрі. Проте, джерело, близьке до акторки Лізи Кудроу, яка зіграла у серіалі Фібі, стверджує, що вона і інші "друзі" вважають, що він міг померти через свої медикаменти. 

Цією  інформацією "джерело" поділилося з виданням Daily Mail.

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Не думали, що він помре

Хоча Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан і Девід Швіммер і досі мовчать щодо смерті їх друга і колеги по серіалу "Друзі", джерело, близьке до акторки Лізи Кудроу поділилося їх думками, щодо його передчасного відходу з життя. 

сериал Друзья
Метью Перрі і Ліза Кудроу. Кадр з серіалу "Друзі"

Джерело стверджує, що Ліза Кудроу вважає, що Меттью Перрі міг померти через те, що під час перебування в гідромасажній ванні його ліки почали діяти.

"Хоча ніхто не хоче вірити, що це були ліки — прописані чи ні, — звичайно, це думка в їхніх головах. Вони думають, що він прийняв щось, що не було сумісно з теплою водою", — розповіло DailyMail джерело.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Перрі відкрито говорив про свою залежність від алкоголю та опіатів, але в останніх інтерв’ю стверджував, що він був чистим. Поліція, яка проводила обшук у будинку актора після його смерті, повідомляла, що були знайдені антидепресанти, які відпускаються за рецептом, також ліки від тривоги. Але слідчі не знайшли жодних заборонених наркотиків.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Matthew Perry (@mattyperry4)

Ймовірною причиною смерті було названо утоплення, хоча це не було підтверджено. Найближчим часом мають провести розтин.

Кудроу, за інформацією джерела, також сказала, що ніхто з "банди" не вірив, що він помре у віці 54-х років. Вона також пообіцяла, що відвідає його похорон і може навіть забере його собаку.

Нагадаємо, друзі Метью Перрі розповіли про останні місяці життя актора. 

Також ми розповідали, що зірки віддають данину пам'яті актору. 

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