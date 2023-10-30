Колеги Метью Перрі по серіалу "Друзі" вважають, що він потонув через свої медикаменти — Daily Mail

Метью Перрі, Дженніфер Еністон, Девід Швіммер, Кортні Кокс, Метт Леблан і Ліза Кудроу. Фото: NBC

Вчора помер зірка серіалу "Друзі" Метью Перрі, який запам'ятався прихильникам роллю кумедного Чендлера Бінга. Його колеги по серіалу, які також зіграли головні ролі, і досі публічно не прокоментували смерть Перрі. Проте, джерело, близьке до акторки Лізи Кудроу, яка зіграла у серіалі Фібі, стверджує, що вона і інші "друзі" вважають, що він міг померти через свої медикаменти.

Цією інформацією "джерело" поділилося з виданням Daily Mail.

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Хоча Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан і Девід Швіммер і досі мовчать щодо смерті їх друга і колеги по серіалу "Друзі", джерело, близьке до акторки Лізи Кудроу поділилося їх думками, щодо його передчасного відходу з життя.

Метью Перрі і Ліза Кудроу. Кадр з серіалу "Друзі"

Джерело стверджує, що Ліза Кудроу вважає, що Меттью Перрі міг померти через те, що під час перебування в гідромасажній ванні його ліки почали діяти.

"Хоча ніхто не хоче вірити, що це були ліки — прописані чи ні, — звичайно, це думка в їхніх головах. Вони думають, що він прийняв щось, що не було сумісно з теплою водою", — розповіло DailyMail джерело.

Перрі відкрито говорив про свою залежність від алкоголю та опіатів, але в останніх інтерв’ю стверджував, що він був чистим. Поліція, яка проводила обшук у будинку актора після його смерті, повідомляла, що були знайдені антидепресанти, які відпускаються за рецептом, також ліки від тривоги. Але слідчі не знайшли жодних заборонених наркотиків.

Ймовірною причиною смерті було названо утоплення, хоча це не було підтверджено. Найближчим часом мають провести розтин.

Кудроу, за інформацією джерела, також сказала, що ніхто з "банди" не вірив, що він помре у віці 54-х років. Вона також пообіцяла, що відвідає його похорон і може навіть забере його собаку.

Нагадаємо, друзі Метью Перрі розповіли про останні місяці життя актора.

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