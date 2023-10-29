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Зупинила шоу, щоб згадати Метью Перрі — зірки віддають данину пам'яті актору

29 жовтня 2023 17:59
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Зупинила шоу, щоб згадати Метью Перрі — зірки віддають данину пам'яті актору
Фото зі зйомки епізоду "Друзів" у 2021. Фото: google
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Сьогодні стало відомо, що помер американський актор Метью Перрі у віці 54 років. Його знайшли у басейні у його будинку в Лос-Анджелесі, США. Друзі і колеги актора публікують дописи, у яких згадують актора. Дехто вже встиг віддати данину пам'яті публічно. 

Новини.Live зібрали реакції зірок на смерть Метью Перрі.

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Адель зупинила шоу 

Співачка Адель віддала данину пам'яті зірці "Друзів" Метью Перрі під час свого концерту в Лас-Вегасі. Вона вийшла на сцену незабаром після того, як з'явилася новина, що актор помер. 

Адель призупинила своє шоу, щоб сказати кілька слів про актора. Вона назвала його "ймовірно, найкращим комедійним персонажем усіх часів".

 

 

Відреагували колеги по серіалу "Друзі"

Меггі Віллер, яка грала у серіалі "Друзі" роль Дженіс, дівчини Чендлера з дивним сміхом, однією з перших відреагувала на смерть друга і колеги Метью Перрі. 

 

"Яка втрата… Світ сумуватиме за тобою, Метью Перрі. Радість, яку ти приніс багатьом за своє занадто коротке життя, буде жити. Я рада, що ми з тобою розділили разом стільки творчих моментів", — написала Віллер в Instagram.

Морган Фейрчайлд, яка зіграла у серіалі "Друзі" маму Чендлера Бінга – Нору Тайлер Бінг, опублікувала допис в соцмережі X. Смерть Перрі стала для неї шоком. 

 

"У мене розбите серце через передчасну смерть мого "сина" Меттью Перрі. Втрата такого блискучого молодого актора – шок. Я висловлюю любов і співчуття його друзям і родині, особливо його батькові Джону Беннетту Перрі", — написала акторка.

Пейджет Брюстер, яка грала у "Друзях" одну з подружок Чендлера — Кеті, теж написала допис і згадала, яким був Метью Перрі.

 

"Він був милим зі мною в "Друзях" і щоразу, коли я бачила його. Будь ласка, прочитайте його книгу. Це була його спадщина – допомагати. У тому світі йому не вдасться спокійно відпочити, адже він буде занадто зайнятим тим, що всіх веселитиме", — написала Пейджет.

Зіркові друзі теж згадали Перрі

Близька подруга Меттью Перрі, зірка серіалу "Всі жінки відьми" Шеннен Догерті опублікувала фото з актором і написала, що їй його не вистачатиме, адже він був дуже веселим і справжнім другом.

 

 

"Ми завжди веселилися та підтримували одне одного. У Метта завжди було відмінне почуття гумору. У нас з ним навіть було побачення, і це було на День святого Валентина. Наша дружба тривала довго. Насправді ціле життя. Я знаю, що багатьом боляче, особливо нашій маленькій банді. Багатьом його буде не вистачати, а нам так точно", — поділилася Шеннен.

Висловилася щодо смерті актора ще одна зірка "Всі жінки відьми" і колега Перрі — Аліса Мілано. 

 

"Метті завжди був найсмішнішим з усіх і найдобрішим. Він був добрим! Мої співчуття всім, хто його любив", — написала акторка.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо був однокласником Метью Перрі. У дописі у соцмережі Х він згадав, як вони проводили разом час у дитинстві. 

 

"Смерть Меттью Перрі шокує і засмучує. Я ніколи не забуду ігри на шкільному подвір’ї, в які ми грали, і я знаю, що люди в усьому світі ніколи не забудуть тієї радості, яку ти приніс їм. Дякую за весь сміх, Меттью. Тебе любили – і за тобою будуть сумувати", — написав Джастін Трюдо.

Публікація у пам'ять акторові з'явилася і на офіційних каналах серіалу "Друзі" і кінокомпанії Warner Bros. 

Проте найбільше прихильники чекають на реакцію колег актора по серіалу "Друзі", які разом з Метью Перрі виконували головні ролі, адже вони були близькі і у реальному житті. Проте Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан і Девід Швіммер за сьогодні не опублікували жодного допису. 

Нагадаємо, в мережі показали відео басейну, в якому знайшли мертвого Метью Перрі

Також ми публікували ТОП-10 найсмішніших моментів з "Друзів" з Чендлером Бінгом. 

 

 

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