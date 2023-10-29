Зупинила шоу, щоб згадати Метью Перрі — зірки віддають данину пам'яті актору

Фото зі зйомки епізоду "Друзів" у 2021. Фото: google

Сьогодні стало відомо, що помер американський актор Метью Перрі у віці 54 років. Його знайшли у басейні у його будинку в Лос-Анджелесі, США. Друзі і колеги актора публікують дописи, у яких згадують актора. Дехто вже встиг віддати данину пам'яті публічно.

Новини.Live зібрали реакції зірок на смерть Метью Перрі.

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Адель зупинила шоу

Співачка Адель віддала данину пам'яті зірці "Друзів" Метью Перрі під час свого концерту в Лас-Вегасі. Вона вийшла на сцену незабаром після того, як з'явилася новина, що актор помер.

Адель призупинила своє шоу, щоб сказати кілька слів про актора. Вона назвала його "ймовірно, найкращим комедійним персонажем усіх часів".

Adele paused her Vegas show to pay tribute to Matthew Perry on Saturday night.



Around Hollywood, Selma Blair, Mira Sorvino and more posted tributes to the “Friends” star on social media. Here’s what they had to say: https://t.co/A8aRhRLKZ0#SNL #Friends #ChandlerBing pic.twitter.com/Zv89QAQAdR — Los Angeles Times (@latimes) October 29, 2023

Відреагували колеги по серіалу "Друзі"

Меггі Віллер, яка грала у серіалі "Друзі" роль Дженіс, дівчини Чендлера з дивним сміхом, однією з перших відреагувала на смерть друга і колеги Метью Перрі.

"Яка втрата… Світ сумуватиме за тобою, Метью Перрі. Радість, яку ти приніс багатьом за своє занадто коротке життя, буде жити. Я рада, що ми з тобою розділили разом стільки творчих моментів", — написала Віллер в Instagram.

Морган Фейрчайлд, яка зіграла у серіалі "Друзі" маму Чендлера Бінга – Нору Тайлер Бінг, опублікувала допис в соцмережі X. Смерть Перрі стала для неї шоком.

I’m heartbroken about the untimely death of my “son”, Matthew Perry. The loss of such a brilliant young actor is a shock. I’m sending love & condolences to his friends & family, especially his dad, John Bennett Perry, who I worked with on Flamingo Road & Falcon Crest. #RIPMatthew pic.twitter.com/QWMsBVJEAr — Morgan Fairchild (@morgfair) October 29, 2023

"У мене розбите серце через передчасну смерть мого "сина" Меттью Перрі. Втрата такого блискучого молодого актора – шок. Я висловлюю любов і співчуття його друзям і родині, особливо його батькові Джону Беннетту Перрі", — написала акторка.

Пейджет Брюстер, яка грала у "Друзях" одну з подружок Чендлера — Кеті, теж написала допис і згадала, яким був Метью Перрі.

I’m so very sad to hear about @MatthewPerry. He was lovely to me on Friends and every time I saw him in the decades after. Please read his book. It was his legacy to help. He won’t rest in peace though.. He’s already too busy making everyone laugh up there. — paget brewster (@pagetpaget) October 29, 2023

"Він був милим зі мною в "Друзях" і щоразу, коли я бачила його. Будь ласка, прочитайте його книгу. Це була його спадщина – допомагати. У тому світі йому не вдасться спокійно відпочити, адже він буде занадто зайнятим тим, що всіх веселитиме", — написала Пейджет.

Зіркові друзі теж згадали Перрі

Близька подруга Меттью Перрі, зірка серіалу "Всі жінки відьми" Шеннен Догерті опублікувала фото з актором і написала, що їй його не вистачатиме, адже він був дуже веселим і справжнім другом.

"Ми завжди веселилися та підтримували одне одного. У Метта завжди було відмінне почуття гумору. У нас з ним навіть було побачення, і це було на День святого Валентина. Наша дружба тривала довго. Насправді ціле життя. Я знаю, що багатьом боляче, особливо нашій маленькій банді. Багатьом його буде не вистачати, а нам так точно", — поділилася Шеннен.

Висловилася щодо смерті актора ще одна зірка "Всі жінки відьми" і колега Перрі — Аліса Мілано.

"Метті завжди був найсмішнішим з усіх і найдобрішим. Він був добрим! Мої співчуття всім, хто його любив", — написала акторка.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо був однокласником Метью Перрі. У дописі у соцмережі Х він згадав, як вони проводили разом час у дитинстві.

Matthew Perry’s passing is shocking and saddening. I’ll never forget the schoolyard games we used to play, and I know people around the world are never going to forget the joy he brought them. Thanks for all the laughs, Matthew. You were loved – and you will be missed. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 29, 2023

"Смерть Меттью Перрі шокує і засмучує. Я ніколи не забуду ігри на шкільному подвір’ї, в які ми грали, і я знаю, що люди в усьому світі ніколи не забудуть тієї радості, яку ти приніс їм. Дякую за весь сміх, Меттью. Тебе любили – і за тобою будуть сумувати", — написав Джастін Трюдо.

Публікація у пам'ять акторові з'явилася і на офіційних каналах серіалу "Друзі" і кінокомпанії Warner Bros.

Проте найбільше прихильники чекають на реакцію колег актора по серіалу "Друзі", які разом з Метью Перрі виконували головні ролі, адже вони були близькі і у реальному житті. Проте Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан і Девід Швіммер за сьогодні не опублікували жодного допису.

Нагадаємо, в мережі показали відео басейну, в якому знайшли мертвого Метью Перрі.

Також ми публікували ТОП-10 найсмішніших моментів з "Друзів" з Чендлером Бінгом.