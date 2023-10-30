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Друзі Метью Перрі розповіли про останні місяці життя актора

30 жовтня 2023 08:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Друзі Метью Перрі розповіли про останні місяці життя актора
Актор Метью Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Метью Перрі був самотнім і мріяв про сім’ю все життя. Його невдалі стосунки з жінками призвели до того, що він почувався "сумним і пригніченим".

Про це пише Daily Mail.

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Зірка серіалу "Друзі" була знайдена мертвою в суботу у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Близькі до актора джерела кажуть, що Перрі хотів мати дитину, і навіть прагнув мати пасинків, тому що був у чудових стосунках зі своїм вітчимом Кітом Моррісоном.

 

Перрі так і не був одружений. Він розірвав заручини з Моллі Гурвіц у 2021 році. Протягом свого життя він також зустрічався з кількома відомими актрисами, включаючи Джулію Робертс і Ліззі Каплан.

Мама Метью Сюзанна і вітчим щасливі в шлюбі 42 роки. Чоловік завжди ставився до Метью, як до рідного сина. І Метью сказав, що було б чудово дати хороше життя дітям, які належать тому, кого він любив так, як Кіт любив його маму — і його самого.

Джерела повідомили, що Метью також був здивований тим фактом, що більшість його колег із "Друзів" теж не мали тривалих стосунків.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Matthew Perry (@mattyperry4)

"Метью зустрічався з десятками жінок. Але зрештою він завжди відчував, що їх цікавлять лише його гроші та слава. Він обсипав жінок подарунками лише для того, щоб вони спакували свої речі й шли геть. Зрештою, я думаю, що роки боротьби з демонами…Наркотики та алкоголь…вплинули на нього та на його здоров’я, і зрештою він знову залишився сам", — говорить джерело наближене до актора.

Минулої зими Метью тяжко захворів.

"Ми всі хвилювалися, що цього разу він не одужає. Він провів у лікарні більше місяця, через що схуд і виглядав виснаженим і виснаженим. Але якось, як Метью робив завжди, він вижив і сподівався, що нова робота або нова жінка вже не за горами. Все, чого хотів Метт, — це бути щасливим. Але він завжди шукав кохання та щастя в невідповідних місцях. Як сумно, що коли він помер, то був самотній", — додає джерело.

Актор, який прославився роллю саркастичного Чендлера Бінга в ситкомі 90-х, був знайдений мертвим у своєму будинку в Лос-Анджелесі в суботу після виклику бригади швидкої допомоги близько 16:00 за місцевим часом.

Перрі завоював всесвітню базу шанувальників своєю роллю Чендлера у фільмі "Друзі", що принесло йому номінацію на "Еммі" у 2002 році. Але попри це, він десятиліттями таємно боровся із залежностіми.

Нагадаємо, в мережі показали відео басейну, в якому знайшли мертвого Метью Перрі

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