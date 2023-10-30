Коллеги Мэтью Перри по сериалу "Друзья" считают, что он утонул из-за своих медикаментов — Daily Mail

Мэтью Перри, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Кортни Кокс, Мэтт Леблан и Лиза Кудроу. Фото: NBC

Вчера умер звезда сериала "Друзья" Мэтью Перри, который запомнился поклонникам ролью забавного Чендлера Бинга. Его коллеги по сериалу, также сыгравшие главные роли, до сих пор публично не прокомментировали смерть Перри. Однако источник, близкий к актрисе Лизе Кудроу, сыгравшей в сериале Фиби, утверждает, что она и другие "друзья" считают, что он мог умереть из-за своих медикаментов.

Этой информацией "источник" поделился с изданием Daily Mail.

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Хотя Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер до сих пор молчат о смерти их друга и коллеги по сериалу "Друзья", источник, близкий к актрисе Лизе Кудроу поделился их мнениями, относительно его преждевременного ухода из жизни.

Мэтью Перри и Лиза Кудроу. Кадр из сериала "Друзья"

Источник утверждает, что Лиза Кудроу считает, что Мэттью Перри мог умереть из-за того, что во время пребывания в гидромассажной ванне его лекарство начало действовать.

"Хотя никто не хочет верить, что это было лекарство — прописанное или нет — конечно, это мнение в их головах. Они думают, что он принял что-то, что не было совместимо с теплой водой", —рассказал Daily Mail источник.

Перри откровенно говорил о своей зависимости от алкоголя и опиатов, но в последних интервью утверждал, что он был чист. Полиция, которая проводила обыск в доме актера после его смерти, сообщала, что были найдены антидепрессанты, отпускаемые по рецепту, также лекарства от тревоги. Но следователи не обнаружили никаких запрещенных наркотиков.

Вероятной причиной смерти было названо утопление, хотя это не было подтверждено. В ближайшее время должны провести вскрытие.

Кудроу, по информации источника, также сказала, что никто из "банды" не верил, что Перри умрет в возрасте 54-х лет. Она также пообещала, что посетит его похороны и может даже заберет его собаку.

Напомним, друзья Мэтью Перри рассказали о последних месяцах жизни актера.

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