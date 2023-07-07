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Коля Сєрга розкритикував Арестовича за його слова про українських військових

7 липня 2023 09:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Коля Сєрга розкритикував Арестовича за його слова про українських військових
Політичний оглядач Олексій Арестович. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні вийшло велике інтерв’ю політичного оглядача Олексія Арестовича. В ньому він, зокрема, висловився щодо повоєнного майбутнього України, а також психологічного стану суспільства і військових. Думки колишнього радника Офісу Президента обурили шоумена, військовослужбовця Колю Сєргу. 

Відповідне відео з’явилось в його Instagram.

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Що сказав Арестович

"Коли військові повернуться, всі побачать, що в побуті базовий міф не працює. Тому що буде суцільний ПТСР, закочена під двері до сусідів граната, буде мільйон не влаштованих, контужених, нервових людей, яких держава не влаштує. А суспільство їх злякається в дуже короткі терміни, тому що вони звикли все вирішувати силою, автоматично. У них буде зовсім інший рівень вимог, претензій", — заявив Арестович. 

Що відповів Сєрга

Колишній ведучий тревел-шоу "Орел і решка" чи не щодня не тільки спілкується, але й бачиться з військовослужбовцями. Сєрга обурений словами Арестовича, бо вони пролунали саме в той момент, як йде активна фаза війни. Коли як ніколи потрібна мотивація військовим і цивільним, які активно підтримують військових. 

"Твоя перемога, пане Олексію, це замовчати. Бо твій рот головне гніздо невігластва нашої країни. І твій фронт мовчання. Тримай його з честю, попри все", — заявив Сєрга.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kolia Sierga (@thekolya)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Коля Сєрга публічно вибачився перед співаком Дмитром Монатіком. Також ми розповідали, що телеведучий Олексій Суханов жорстко відповів Арестовичу на слова про вбитого росіянина.

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