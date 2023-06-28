Коля Сєрга публічно вибачився перед Монатіком

Музикант Коля Сєрга. Фото: instagram.com/thekolya/

Музикант та засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга нещодавно опублікував відеозвернення, в якому "пройшовся" по зіркам, які виступали у Росії. Шоумен також згадав співака Монатіка, який був закордоном, коли почалося повномаштабне вторгнення.

Сьогодні Сєрга вирішив публічно вибачитися перед Монатіком на своїй сторінці у Instagram.

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По Монатіку був не правий

За словами Сєрги, він ніколи не цікавився творчістю Світлани Лободи, Потапа та Макса Барських. Але йому не все одно на людей, "які дають себе обманути і підмінити маскою справжні наміри". Артист, який зараз служить у ЗСУ, зазначив, що потрібно навчитися відбирати зерна від полови.

Музикант Коля Сєрга прокоментував своє відеозвернення. Скріншот: instagram.com/thekolya/

Музикант Коля Сєрга прокоментував своє відеозвернення. Скріншот: instagram.com/thekolya/

Музикант Коля Сєрга прокоментував своє відеозвернення. Скріншот: instagram.com/thekolya/

"По Монатіку був не правий. Вчора дивився його інтерв’ю, потім ввечорі розмовляв з ним особисто і прошу вибачення за те що приписав його до цього списку. По іншим залишаюсь при своїй думці", — зазначив Сєрга.

Музикант Коля Сєрга прокоментував своє відеозвернення. Скріншот: instagram.com/thekolya/

Після відеозвернення Сєрги, не всі фоловери підтримали його критичне ставлення до колег. Дехто навіть пригадав участь Колі у проекті "Орел і Решка", яке було на російському телебаченні.

"Саме про це я і кажу в цьому відео. Є така приказка: "Хто старе згадає — тому око геть. А хто забуде — тому обидва", — ділиться Коля, — я виступаю за те, щоб давати шанс. Бо, як дізнатися, що людина розкаялася та змінилася, якщо не вислухати її. На жаль, ситуація з дівчиною в Харкові показала що поки змінилася не достатньо".

Нагадаємо, днями співачка Світлана Лобода дала концерт біля харківського зоопарку. Під час виступу артистка публічно висміяла 16-річну Дарину Вдовенко, яка прийшла на виступ з плакатом "Харків без Лободи".

Раніше Коля Сєрга звернувся до своєї ексколеги Регіни Тодоренко.