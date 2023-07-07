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Коля Серга раскритиковал Арестовича за его слова об украинских военных

7 июля 2023 09:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Коля Серга раскритиковал Арестовича за его слова об украинских военных
Политический обозреватель Алексей Арестович. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне вышло обширное интервью политического обозревателя Алексея Арестовича. В нем он, в частности, высказался по поводу послевоенного будущего Украины, а также психологического состояния общества и военных. Мнения бывшего советника Офиса Президента возмутили шоумена, военнослужащего Колю Сергу.

Соответствующее видео появилось в его Instagram.

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Что сказал Арестович

"Когда военные вернутся, все увидят, что в быту базовый миф не работает. Потому что будет сплошной ПТСР, закатанная под дверь к соседям граната, будет миллион не устроенных, контуженных, нервных людей, которых государство не устроит. А общество их испугается в очень короткие сроки, потому что они привыкли все решать силой, автоматически. У них будет совсем другой уровень требований, претензий", — заявил Арестович.

Что ответил Серга

Бывший ведущий тревел-шоу "Орел и решка" едва ли не каждый день не только общается, но и видится с военнослужащими. Сергея возмущен словами Арестовича, потому что они прозвучали именно в тот момент, когда идет активная фаза войны. Когда как никогда нужна мотивация военным и гражданским, активно поддерживающим военных.

"Твоя победа, господин Алексей, это замолчать. Потому что твой ротглавное гнездо невежества нашей страны. И твой фронтмолчание. Держи его с честью, несмотря ни на что", — заявил Серга.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Kolia Sierga (@thekolya)

Напомним, ранее мы писали, что Коля Серга публично извинился перед певцом Дмитрием Монатиком. Также мы рассказывали, что телеведущий Алексей Суханов жестко ответил Арестовичу на слова об убитом россиянине.

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