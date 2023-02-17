Коля Серга выпустил клип "Молитва" в жанре фэнтези на основе архетипов украинского фольклора
Певец, военнослужащий, основатель "Культурного десанта" Коля Серга презентовал песню "Молитва" и видео на нее. Режиссером выступил Никита Квасников.
Клип доступен на YouTube канале Коли Серги.
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Подробности
Съемки прошли в Киеве и Киевской области. Главной героиней клипа стала актриса Мария Стопник. Видео создано в жанре фэнтези на основе архетипов украинского фольклора, где женские образы олицетворяют современную Украину, а мужские — ее бесстрашных воинов.
Во время его создания авторы пошли на творческий эксперимент — добавили в работе элементы киберпанка и украинского поэтического кино. Сюжет клипа воспроизводит метафору большой концентрации любви для пробуждения веры в духа-защитника. По словам творческой группы, видеоработа стремится внушить у зрителя надежду, что красота украинской души в который раз осветит тьму тяжелых времен.
"Эта песня необходима именно сейчас. Это молитва. А главная цель молитвы — построить путь надежды к источнику внутренних сил в мгновение тьмы и непонятности. Когда "накрывает", я сам себе повторяю, как мантру: танцуй со мной, даже когда умолкнет музыка. Плекай мой сон, хоть ночь без дна. Я выгребу, выплыву, вылезу, вынесу все трудности. Такова и цена", — рассказал Коля Серга.
Напомним, ранее мы писали, что певицы MamaRika и KOLA представили трогательную песню "Люди" и клип на нее. Это хроники событий, которые происходили в нашей стране с 24 февраля 2022 года и по сей день.
Также мы рассказывали, что Артем Пивоваров и Христина Соловий презентовали клип на саундтрек к мультфильму "Мавка. Лесная песня".