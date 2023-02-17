MamaRika та KOLA презентували зворушливу пісню про українців та кліп на неї

Співачки MamaRika та KOLA

П’ятниця — традиційний день музичних прем’єр. Своїх шанувальників потішили співачки MamaRika та KOLA. Вони презентували відеороботу на пісню "Люди", присвячену всім українцям, які прямо зараз проживають найважчі миті свого життя.

Зворушливий кліп доступний на YouTube каналі MamaRika.

Деталі

У відеороботі використані реальні кадри з війни. Це хроніки подій, які відбувалися в нашій країні з 24 лютого 2022 року і до сьогодні.

"Ця пісня про людей. Про звичайних українців, які завдяки своїй силі духу, стійкості, перетворилися на титанів. Така непорушна сила може з’явитися тільки тоді, коли ти робиш щось хороше для когось та думаєш не лише про себе. Віддавати й не просити нічого натомість — це рідкість, але зараз вона серед українців зустрічається дуже часто", — прокоментувала прем'єру KOLA.

Над піснею працювали саунд-продюсер Ваньок Клименко та обидві співачки.

"24 лютого буде рівно рік з моменту повномасштабного вторгнення ворога в нашу країну і дев’ять років, як ми відстоюємо свої землі та право на вільне життя. Саме наші люди є найдорожчим скарбом нації, яка щохвилини дає відсіч ворогу і своєю єдністю показує приклад усьому світу", — підсумувала MamaRika.

Нагадаємо, раніше ми писали Артем Пивоваров та Христина Соловій презентували кліп на саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Також ми розповідали, що гурт Linkin Park випустив відеокліп, який створив штучний інтелект.