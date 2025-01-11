Подруга Дженнифер Гарнер погибла в пожаре в Лос-Анджелесе - видео

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер. Фото: скриншот

Бывшая жена Бена Аффлека потеряла подругу в лесном пожаре. Актриса Дженнифер Гарнер рассказала, как она погибла.

Трагедией звезда поделилась в интервью MSNBC.

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Подруга Дженнифер Гарнер погибла в пожаре в Лос-Анджелесе

Американская актриса Дженнифер Гарнер потеряла подругу во время пожара. Они были вместе в одном церковном сообществе.

"Я потеряла подругу, и это для нашей церкви очень чувственно. Я потеряла подругу, потому что она не успела эвакуироваться вовремя", — призналась Дженнифер Гарнер.

Также актриса рассказала, что очень переживает за всех своих близких людей, которые вынуждены были покидать свои дома, убегая от огня. Она чувствует себя виноватой за то, что оказалась в безопасности.

"Я даже не задумываясь могу написать список из 100 друзей, которые потеряли дома. Здесь раньше было громко, играли дети", — рассказала бывшая Бена Аффлека.

Калифорнийский пожар охватил престижные районы, тысячи людей были вынуждены эвакуироваться. На данный момент известно о 10 погибших, однако жертв может быть гораздо больше.

Напомним, что актриса Анджелина Джоли спасает родных от пожара в Лос-Анджелесе. Также дом, в котором умер звезда сериала "Друзья" Меттью Перри, охвачен огнем.