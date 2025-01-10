Будинок покійного Меттью Перрі палає в пожежі — фото з Лос-Анджелеса

Актор Меттью Перрі. Фото: Reuters

Будинок, в якому помер голлівудський актор Меттью Перрі в Пасіфік-Палісейдс, може згоріти вщент через масштабну лісову пожежу в Лос-Анджелесі. Будівлю вже охопив вогонь.

Про це пише Realtor.com.

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Сусіди покійної зірки серіалу "Друзі" опублікували фото, на яких видно, що будинок вже охоплений вогнем. Маєток актора три місяці тому був проданий за 8,5 мільйонів доларів забудовниці Аніті Верма-Лалліан. Всередині — чотири спальні та п'ять ванних кімнат.

Будинок Меттью Перрі у вогні. Фото: скриншот

Пожежа на півночі Лос-Анджелеса вже знищила близько 1000 будівель. Місцева влада заявляла про 5 жертв, однак їх може бути значно більше. Десятки тисяч мешканців наразі евакуйовані.

Нині не відомо, чи згорів будинок Перрі. Однак, його район вже повністю охоплений вогнем.

Будинок Меттью Перрі. Фото: скриншот

Нагадаємо, будинок фотомоделі і світської левиці Періс Гілтон згорів до попелу. Також ледве вцілів під час масштабної пожежі маєток актора Тома Генкса.