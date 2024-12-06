Эмбер Херд во второй раз станет мамой — подробности

Эмбер Херд. Фото: instagram.com/amberheard

Звезда фильма "Аквамен" Эмбер Херд станет мамой во второй раз. Бывшая жена актера Джонни Деппа уже воспитывает трехлетнюю дочь Уну Пейдж.

Радостное известие подтвердил представитель актрисы в комментарии People.

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Эмбер Херд ждет второго ребенка

Актриса очень счастлива, что совсем скоро у нее появится еще один ребенок. Однако раскрывать все подробности Эмбер пока не торопится.

"Это еще достаточно ранний срок беременности, поэтому вы понимаете, что мы не хотим вдаваться в подробности на данном этапе. Достаточно сказать, что Эмбер очень рада как за себя, так и за Уну Пейдж", — заявил представитель звезды.

Пока неизвестно, вынашивает ли Эмбер ребенка сама, или же воспользовалась услугами суррогатной матери, как это было с ее первой дочерью. Имя отца малыша актриса тоже не разглашает.

Эмбер Херд и ее дочь. Фото: instagram.com/amberheard

Напомним, Эмбер Херд впервые стала матерью 8 апреля 2021 года. После судебной волокиты с бывшим мужем Джонни Деппом актриса переехала из США в Испанию. Херд ведет довольно закрытый образ жизни и наслаждается материнством.

Ранее представитель Джонни Деппа рассекретил, действительно ли актер бросил россиянку ради младшей избранницы.

Также режиссер Тим Бертон ответил, выйдет ли вторая часть фильма "Эдвард Руки-ножницы" с Деппом.