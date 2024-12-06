Эмбер Херд во второй раз станет мамой — подробности

Бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой
Звезда фильма "Аквамен" Эмбер Херд станет мамой во второй раз. Бывшая жена актера Джонни Деппа уже воспитывает трехлетнюю дочь Уну Пейдж.
Радостное известие подтвердил представитель актрисы в комментарии People.
Эмбер Херд ждет второго ребенка
Актриса очень счастлива, что совсем скоро у нее появится еще один ребенок. Однако раскрывать все подробности Эмбер пока не торопится.
"Это еще достаточно ранний срок беременности, поэтому вы понимаете, что мы не хотим вдаваться в подробности на данном этапе. Достаточно сказать, что Эмбер очень рада как за себя, так и за Уну Пейдж", — заявил представитель звезды.
Пока неизвестно, вынашивает ли Эмбер ребенка сама, или же воспользовалась услугами суррогатной матери, как это было с ее первой дочерью. Имя отца малыша актриса тоже не разглашает.
Напомним, Эмбер Херд впервые стала матерью 8 апреля 2021 года. После судебной волокиты с бывшим мужем Джонни Деппом актриса переехала из США в Испанию. Херд ведет довольно закрытый образ жизни и наслаждается материнством.
Ранее представитель Джонни Деппа рассекретил, действительно ли актер бросил россиянку ради младшей избранницы.
Также режиссер Тим Бертон ответил, выйдет ли вторая часть фильма "Эдвард Руки-ножницы" с Деппом.
Читайте Новини.LIVE!