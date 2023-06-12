Бывшая жена Потапа рассказала, как изменилась за последнее десятилетие

Ирина Горовая. Фото: instagram.com/gorová_irina/

Бизнесвумен Ирина Горовая поделилась мыслями относительно личностных изменений за последние годы. Бывшая супруга рэпера Потапа призналась, что за последнюю декаду пережила настоящую трансформацию.

Об этом Ирина рассказала в своем Instagram.

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Все что нас не убивает – делает сильнее

По словам Горовой, сегодня для нее важно бороться за права и равенство, быть открытой миру. Изменилось отношение у бизнесвумен и к слову "любовь".

"10 лет назад я считала, что слово любовь для меня закрылось навсегда и запретила себе даже думать об этом чувстве...но "все что нас не убивает — делает сильнее" (это точно обо мне). Сейчас я полностью открыта к любви, и понимаю, что это самое сладкое чувство в мире", — делится Ирина Горовая.

Ирина Горовая рассказала о личной трансформации. Фото: instagram.com/gorová_irina/

Ирина Горовая рассказала о личной трансформации. Фото: instagram.com/gorová_irina/

Ирина Горовая рассказала о личной трансформации. Фото: instagram.com/gorová_irina/

Также бизнесвумен отметила, что раньше ценила тех, кто разделяет ее точку зрения, но теперь, признается, восхищается теми, кто имеет свое мнение и может его аргументировать.

"10 лет назад я не понимала, куда двигаюсь — в творчество, бизнес, шоу-бизнес, не было фокусировки и прозрачности пути, сейчас я точно знаю, что моя супер сила — менеджмент артистов и креаторов, что я муза и опора для творческих, талантливых людей — и меня это очень драйвит" , — признается Ирина Горова.

Ранее бизнесвумэн Ирина Горовая прокомментировала прекращение сотрудничества с бывшим мужем и бизнес-партнером рэпером Алексеем Потапенко в рамках лейбла MOЗGI Entertainment.

Напомним, в прошлом году компания, которую в 2010-м основали рэпер Алексей Потапенко и бизнесвуменИрина Горовая, стала лейблом открытого типа. Трансформация бренда продолжается. Теперь стало известно об изменении его названия.