Бывшая жена Потапа рассказала, как изменилась за последнее десятилетие
Бизнесвумен Ирина Горовая поделилась мыслями относительно личностных изменений за последние годы. Бывшая супруга рэпера Потапа призналась, что за последнюю декаду пережила настоящую трансформацию.
Об этом Ирина рассказала в своем Instagram.
Все что нас не убивает – делает сильнее
По словам Горовой, сегодня для нее важно бороться за права и равенство, быть открытой миру. Изменилось отношение у бизнесвумен и к слову "любовь".
"10 лет назад я считала, что слово любовь для меня закрылось навсегда и запретила себе даже думать об этом чувстве...но "все что нас не убивает — делает сильнее" (это точно обо мне). Сейчас я полностью открыта к любви, и понимаю, что это самое сладкое чувство в мире", — делится Ирина Горовая.
Также бизнесвумен отметила, что раньше ценила тех, кто разделяет ее точку зрения, но теперь, признается, восхищается теми, кто имеет свое мнение и может его аргументировать.
"10 лет назад я не понимала, куда двигаюсь — в творчество, бизнес, шоу-бизнес, не было фокусировки и прозрачности пути, сейчас я точно знаю, что моя супер сила — менеджмент артистов и креаторов, что я муза и опора для творческих, талантливых людей — и меня это очень драйвит" , — признается Ирина Горова.
Ранее бизнесвумэн Ирина Горовая прокомментировала прекращение сотрудничества с бывшим мужем и бизнес-партнером рэпером Алексеем Потапенко в рамках лейбла MOЗGI Entertainment.
Напомним, в прошлом году компания, которую в 2010-м основали рэпер Алексей Потапенко и бизнесвуменИрина Горовая, стала лейблом открытого типа. Трансформация бренда продолжается. Теперь стало известно об изменении его названия.