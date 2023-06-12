Вперше за 13 років лейбл Дорофєєвої змінив назву

Співачка Надя Дорофєєва та бізнесвумен Ірина Горова. Фото: Google

Минулого року компанія MOЗGI Entertainment, яку 2010-го заснували репер Олексій Потапенко та бізнесвумен Ірина Горова, стала зокрема лейблом відкритого типу. Трансформація бренду продовжується. Тепер стало відомо про зміну його назви.

Про це у своєму Instagram повідомила Ірина Горова.

Читайте також:

Подробиці

За словами Ірини, бренд MOЗGI Entertainment відпрацював. Він дав їй та команді неймовірний досвід, артистів, перемоги, але він вичерпав себе. Змінилися контексти, сенси, фокуси, світогляд та й самі українці — і вже неможливо рухатись далі зі старими поглядами та меседжами.

"Як власниця компанії Pomitni, відкритого музичного лейблу, я маю чітке бачення нашої місії: зробити великий внесок в українську музичну індустрію, створювати спільноту, розвивати ринок та об’єднувати шоубізнес — через маленькі та великі проєкти. Зі мною сильна команда, і я впевнена, що разом ми зможемо зробити ці мрії помітними", — прокоментувала зміни Горова.

За інформацією музичного порталу "МУЗВАР", з лейблом відкритого типу Pomitni співпрацюють наступні артисти: DOROFEEVA, Otoy, Анна Трінчер, Love, Mary, NAZVA, Dima PROKOPOV.

Про MOЗGI Entertainment

З 2010 року займалась продюсуванням і менеджментом артистів, організацією і продажем концертів, комплексним PR артистів і проєктів, поширюванням та просуванням контенту, музичним маркетингом. Саме тоді був створений один з проєктів компанії — гурт "Время и Стекло". Його учасниками стали Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив).

Артисти MOЗGI Entertainment отримали чимало нагород, серед яких M1 Music Awards і YUNA. Зазначимо, що після зміни назви бренду, в соцмережах й досі залишилась попередня.

Скриншот: Instagram/mozgientertainment

Нагадаємо, раніше ми писали, як матір Наді Дорофєєвої реагує на творчість ресторатора та блогера Міші Кацуріна. Також ми розповідали, що Макс Барських запропонував шанувальникам перекласти його російськомовні пісні.