Вперше за 13 років лейбл Дорофєєвої змінив назву
Минулого року компанія MOЗGI Entertainment, яку 2010-го заснували репер Олексій Потапенко та бізнесвумен Ірина Горова, стала зокрема лейблом відкритого типу. Трансформація бренду продовжується. Тепер стало відомо про зміну його назви.
Про це у своєму Instagram повідомила Ірина Горова.
Подробиці
За словами Ірини, бренд MOЗGI Entertainment відпрацював. Він дав їй та команді неймовірний досвід, артистів, перемоги, але він вичерпав себе. Змінилися контексти, сенси, фокуси, світогляд та й самі українці — і вже неможливо рухатись далі зі старими поглядами та меседжами.
"Як власниця компанії Pomitni, відкритого музичного лейблу, я маю чітке бачення нашої місії: зробити великий внесок в українську музичну індустрію, створювати спільноту, розвивати ринок та об’єднувати шоубізнес — через маленькі та великі проєкти. Зі мною сильна команда, і я впевнена, що разом ми зможемо зробити ці мрії помітними", — прокоментувала зміни Горова.
За інформацією музичного порталу "МУЗВАР", з лейблом відкритого типу Pomitni співпрацюють наступні артисти: DOROFEEVA, Otoy, Анна Трінчер, Love, Mary, NAZVA, Dima PROKOPOV.
Про MOЗGI Entertainment
З 2010 року займалась продюсуванням і менеджментом артистів, організацією і продажем концертів, комплексним PR артистів і проєктів, поширюванням та просуванням контенту, музичним маркетингом. Саме тоді був створений один з проєктів компанії — гурт "Время и Стекло". Його учасниками стали Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив).
Артисти MOЗGI Entertainment отримали чимало нагород, серед яких M1 Music Awards і YUNA. Зазначимо, що після зміни назви бренду, в соцмережах й досі залишилась попередня.
Нагадаємо, раніше ми писали, як матір Наді Дорофєєвої реагує на творчість ресторатора та блогера Міші Кацуріна. Також ми розповідали, що Макс Барських запропонував шанувальникам перекласти його російськомовні пісні.