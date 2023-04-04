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"Це..": Потап про розлучення з Настею Каменських

4 квітня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чи справді розлучився з Настею Каменських – Потап відповів на найпопулярніші чутки
Український репер відповів на фейк стосовно розлучення з Настею Каменських.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український реп-виконавець, продюсер и актор, заслужений артист України Потап розкрив подробиці особистого життя. Так, український артист розповів, чи правда те, що він розлучився зі своєю дружиною, популярною співачкою Настею Каменських.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал блогера Ростислава Калацинського.

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Останнім часом навколо шлюбу Потапа та Насті Каменських з’явилося багато фейків. Шанувальники українських артистів почали підозрювати їх у тому, що вони розлучилися, як це зробили за час війни багато відомих зірок в Україні.

Потап розвіяв фейки про розлучення з Настею Каменських

Річ у тім, що Настя Каменських перестала публікувати спільні фото та відео на своїй сторінці в Instagram. Потап, в свою чергу, теж не сильно показує своє особисте життя. Більш того, артисти вже довгий час не з’являлися на публіці разом.

Саме це й викликало реакцію серед шанувальників українських зірок.

Тому блогер на ім’я Ростислав Калацинський поспілкувався з українським артистом, написавши йому особисте повідомлення в Instagram. Блогер вирішив спитати у Потапа, чи правдиві фейки, які стосуються особистого життя репера та його дружини.

"Потап, привіт. З’явилася інфа про ваше розлучення з Настею. Багато ЗМІ підхопили. Чи можна довіряти, чи це вкид? Хотілось б підтвердження чи спростування", - запитав у українського репера блогер.

На що сам Потап відповів достатньо лаконічно.

Спілкування з Потапом щодо розлучення з Настею Каменських

"Ні, це фейк", - відповів на запитання блогера відомий український артист.

Нагадаємо, ми писали, що відомий український репер Потап презентував нову пісню про волонтерів в Україні.

Раніше ми розповідали, що український продюсер Потап випустив новий трек на тлі повномасштабної війни.

Також ми повідомляли, що колишня дружина Потапа Ірина Горова прокоментувала припинення співпраці з репером.

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