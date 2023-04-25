Колишня дружина Валерія Меладзе звинуватила Джанабаєву у корисливості: до чого тут мандарини

Колишня дружина російського співака Валерія Меладзе, Ірина, та теперішня його дружина, співачка Альбіна Джанабаєва. Фото: колаж Новини.LIVE

Колишня дружина одіозного російського співака грузинського походження Валерія Меладзе, Ірина, вже давно приховує точну дату свого народження. Втім, про що вона не мовчить, так це про колишній шлюб з артистом.

Нові подробиці Ірина розкрила в одній з телепрограм країни-терориста, повідомляють росЗМІ.

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Подробиці

Валерій Меладзе та Ірина одружилися 1989 року. Співак та його дружина пережили складні 1990-ті, під час яких довелося розлучитися, аби отримати прописку в Москві. Проте 2012-го сімейне щастя закінчилося.

Скандальний співак вже довго зустрічався з на той час солісткою гурту "ВІА Гра" Альбіною Джанабаєвою. До потрапляння в склад популярного жіночого колективу, вона співала на бек-вокалі у Валерія. А також народила йому позашлюбну дитину.

Ірина Меладзе запевняє, що 44-річна співачка звернула увагу на її чоловіка невипадково — Альбіну переповнювали корисливі амбіції.

"Навіщо він їй знадобився? Зрозуміло для чого… Весь час виникає питання: якби стояв Валерій Меладзе і продавав мандарини на базарі, цікаво, те саме було б?", — поставила риторичне запитання в програмі на російському телебаченні Ірина.

Колишня дружина Валерія Меладзе розповіла, що її чоловік довгий час не міг визначитись, з ким із жінок хоче залишитися.

"Ні так, ні. Нічого не могла від нього досягти. "Я поживу один". Ну поживи. Ми мали квартиру в місті", — підсумувала Ірина.

Вочевидь, прийняти рішення для Валерія й досі надскладне завдання. Питання українського журналіста про повномасштабну війну та російську агресію розлютило Валерія Меладзе, який відпочивав з Джанабаєвою та путіністами у французькому Куршевелі. Також ми розповідали, що телеведуча Катерина Осадча прокоментувала скандал з Валерієм Меладзе, який виправдовувався перед окупантами.