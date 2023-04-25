Колишня дружина Валерія Меладзе звинуватила Джанабаєву у корисливості: до чого тут мандарини
Колишня дружина одіозного російського співака грузинського походження Валерія Меладзе, Ірина, вже давно приховує точну дату свого народження. Втім, про що вона не мовчить, так це про колишній шлюб з артистом.
Нові подробиці Ірина розкрила в одній з телепрограм країни-терориста, повідомляють росЗМІ.
Подробиці
Валерій Меладзе та Ірина одружилися 1989 року. Співак та його дружина пережили складні 1990-ті, під час яких довелося розлучитися, аби отримати прописку в Москві. Проте 2012-го сімейне щастя закінчилося.
Скандальний співак вже довго зустрічався з на той час солісткою гурту "ВІА Гра" Альбіною Джанабаєвою. До потрапляння в склад популярного жіночого колективу, вона співала на бек-вокалі у Валерія. А також народила йому позашлюбну дитину.
Ірина Меладзе запевняє, що 44-річна співачка звернула увагу на її чоловіка невипадково — Альбіну переповнювали корисливі амбіції.
"Навіщо він їй знадобився? Зрозуміло для чого… Весь час виникає питання: якби стояв Валерій Меладзе і продавав мандарини на базарі, цікаво, те саме було б?", — поставила риторичне запитання в програмі на російському телебаченні Ірина.
Колишня дружина Валерія Меладзе розповіла, що її чоловік довгий час не міг визначитись, з ким із жінок хоче залишитися.
"Ні так, ні. Нічого не могла від нього досягти. "Я поживу один". Ну поживи. Ми мали квартиру в місті", — підсумувала Ірина.
Вочевидь, прийняти рішення для Валерія й досі надскладне завдання. Питання українського журналіста про повномасштабну війну та російську агресію розлютило Валерія Меладзе, який відпочивав з Джанабаєвою та путіністами у французькому Куршевелі. Також ми розповідали, що телеведуча Катерина Осадча прокоментувала скандал з Валерієм Меладзе, який виправдовувався перед окупантами.