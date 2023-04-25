Бывшая жена Валерия Меладзе обвинила Джанабаеву в корысти: при чем здесь мандарины

Бывшая супруга российского певца Валерия Меладзе, Ирина, и его жена, певица Альбина Джанабаева. Фото: коллаж Новини.LIVE

Бывшая жена одиозного российского певца грузинского происхождения Валерия Меладзе, Ирина, уже давно скрывает точную дату своего рождения. Впрочем, о чем она не молчит, так это о бывшем браке с артистом.

Новые подробности Ирина раскрыла в одной из телепрограмм страны-террориста, сообщают росСМИ.

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Валерий Меладзе и Ирина поженились в 1989 году. Певец и его жена пережили сложные 1990-е, во время которых пришлось развестись, чтобы получить прописку в Москве. Однако в 2012-м семейное счастье закончилось.

Скандальный певец уже долго встречался с солисткой группы "ВИА Гра" Альбиной Джанабаевой. До попадания в состав популярного женского коллектива она пела на бэк-вокале у Валерия. А также родила ему внебрачного ребенка.

Ирина Меладзе уверяет, что 44-летняя певица обратила внимание на ее мужа неслучайно — Альбину переполняли корыстные амбиции.

"Зачем он ей понадобился? Понятно для чего… Все время возникает вопрос: если бы стоял Валерий Меладзе и продавал мандарины на базаре, интересно, то же самое было бы?", — задала риторический вопрос в программе на российском телевидении Ирина.

Бывшая жена Валерия Меладзе рассказала, что ее муж долгое время не мог определиться с кем из женщин хочет остаться.

"Ни да, ни нет. Ничего не могла от него достичь. "Я поживу один". Ну, поживи. У нас была квартира в городе", — подытожила Ирина.

Очевидно, принять решение для Валерия до сих пор сверхсложная задача. Вопрос украинского журналиста о полномасштабной войне и российской агрессии разозлил Валерия Меладзе, который отдыхал с Джанабаевой и путинистами во французском Куршевеле. Также мы рассказывали, что телеведущая Екатерина Осадчая прокомментировала скандал с оправдывающимся перед оккупантами Валерием Меладзе.