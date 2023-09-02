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Колишня "Міс Фітнес" померла вдома після нещасного випадку

2 вересня 2023 16:31
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Колишня "Міс Фітнес" померла вдома після нещасного випадку
Амо Хайт. Фото: dailymail.co.uk
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Колишня переможниця Ms Fitness USA Амо Хайт померла у віці 50 років після падіння. Одна з перших фітнес-моделей впала на землю і вдарилася головою.

Про це пише Daily Mail.

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Трагічна випадковість

Професійний бодібілдер Кріс Корм'є, який виховував сина з Хайт, підтвердив її смерть Generation Iron.

Повертаючись з базару, вона послизнулася і вдарилася головою, але, попри травму, до лікарні не потрапила. Хайт прокинулася без апетиту у вівторок вранці, а потім знову заснула і померла близько 9 ранку.

Медики вважають, що ймовірною причиною її смерті став тромб, який утворився внаслідок первинної травми.

Модель купальників стала відомою після перемоги на турнірі Ms Fitness USA Western States Division і Ms Fit Body Bay Area в 1994 році.

 

Амо Хайт. Фото: dailymail.co.uk

Її успіх у змаганнях став поштовхом до десятиліття модельної кар’єри для журналів про фітнес.

Під псевдонімом Емі Хайт вона також знялася в кількох фільмах для дорослих.

За інформацією Generation Iron, її модельна кар’єра почалася на основі щоденних занять гімнастикою, коли вона була школяркою.

Нагадаємо, нещодавно померла 25-річна зірка серіалу "Ейфорія".

Раніше помер легендарний естрадний співак Тоні Беннет.

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